ATP Masters Montréal: Andrey Rublev haut Sinner raus

Andrey Rublev hat beim ATP-Masters-Turnier in Montréal mit einem Sieg über den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner überrascht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 14:23 Uhr

Die letzten Monate liefen eher durchwachsen für den Mann aus Russland, in Montréal nun trumpft er groß auf: 6:3, 1:6, 6:2 hieß es am Ende für Andrey Rublev gegen Jannik Sinner. Der allerdings von seiner Hüftverletzung speziell zum Ende hin beeinträchtigt schien.

Sinner hatte schon im Frühjahr mit Problemen im Hüftbereich zu kämpfen, auch die Olympischen Spiele verpasste er zuletzt wegen einer Mandelentzündung.

Rublev war dennoch happy über seinen Erfolg. “Es war ein wirklich gutes Match von mir, ich habe stark gespielt heute und bin glücklich, gewonnen zu haben”, so der Weltranglisten-Achte. "So ein Spiel zu gewinnen, ist natürlich immer etwas Besonderes. Und natürlich brauche ich diese Spiele, besonders nach einigen schlechten Phasen diesem Jahr. Von daher bin ich natürlich glücklich."

Die Abendsession musste allerdings mit Verspätung starten, wie auch schon der komplette Freitag sprichwörtlich ins Wasser gefallen war.

Rublev und Sinner mussten am Samstag deshalb beide in einer Doppelschicht ran.

Sinner hatte dabei gegen Alejandro Tabilo gewonnen, Rublev gegen Brandon Nakashima.

Aus für Kei Nishikori

Rublev trifft im Halbfinale nun auf Matteo Arnaldi. Der Italiener siegte gegen Überraschungsmann Kei Nishikori mit 6:4, 7:5. Der Japaner, nach langen Verletzungspausen nur die Nummer 576 der Welt, hatte mit einem Sieg über Stefanos Tsitsipas aufgezeigt.

Für Arnaldi ist es das erste Halbfinale bei einem Turnier der Masters-Serie.

Alexander Zverev im Viertelfinale

Zuvor am Tag hatte Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht, er gewann gegen Holger Rune in zwei Sätzen mit 6:3, 7:6 (5). Sein nächster Gegner ist nun Sebastian Korda. Der konnte sich indes schonen: Gegner Casper Ruud trat zum Match nämlich nicht an.

Außerdem spielt Hubert Hurkaxcz gegen Aleyei Popyrin. Popyrin schlug Grigor Dimitrov in drei Durchgängen nach Abwehr von drei Matchbällen, Hurkacz war gegen Arthur Rinderknech erfolgreich.

