ATP Cincinnati: Tsitsipas schwärmt von "Hingabe und Entschlossenheit" seines Vaters

Stefanos Tsitsipas zeigte sich nach seinem Auftakterfolg beim ATP-Masters 1000-Turnier in Cincinnati hocherfreut über die neu aufgenommene Zusammenarbeit mit Vater Apostolos.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 12:32 Uhr

© Getty Images Sohn Stefanos schwärmt über die neue Zusammenarbeit mit Vater Apostolos

Das Wichtigste vorab: Stefanos Tsitsipas hat wieder einmal ein Tennis-Match gewonnen. Nach einer ganzen Reihe vor Erstrunden-Niederlagen bezwang der Grieche zum Auftakt beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati den Ungarn Fabian Maroszan mit 7:6 (3) und 6:2.

Nach dem Spiel gab sich der ehemalige Weltranglisten-Dritte betont optimistisch. Vor allem die "Wiedervereinigung" mit Vater Apostolos, der nun wieder als Hauptcoach fungiert, scheint den 26-Jährigen zu beflügeln: "Es ist großartig, ihn wieder im Team zu haben. Das ist eines der Dinge, die niemand übertreffen kann", schwärmt Stefanos.

Vater-Sohn-Beziehungen seien naturgemäß etwas schwierig, so der zweifache Major-Finalist, doch die Zusammenarbeit funktioniere so gut wie nie zuvor. "Ich habe mich ihm gegenüber so geöffnet wie nie zuvor, daran arbeiten wir. Ich war noch nie so offen zu ihm. Es war mir wichtig, diese Gewohnheit zu entwickeln, besser zu kommunizieren. Das sind wichtige Dinge. Er ist ein großartiger Mensch und hat mich nicht nur als Tennisspieler, sondern auch als Mensch geprägt. Ich verdanke ihm viel. Ich möchte etwas Besonderes, Denkwürdiges und Bleibendes in meiner Karriere aufbauen.“

Sein Vater habe herausragende Qualitäten, so Tsitsipas Junior. "Die Hingabe und Entschlossenheit meines Vaters … Ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der so zielstrebig war wie mein Vater und in der Lage war, so viele Stunden auf dem Platz zu verbringen, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Das inspiriert mich und zeigt mir, dass er alles für mich tun würde, um mein Bestes zu geben."

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zurück in die Weltspitze kann das Vater-Sohn-Duo am Montag machen. In der dritten Runde von Cincinnati wartet der Franzose Benjamin Bonzi.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati