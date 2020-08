ATP Cincinnati: Wildcards für Murray und drei Lokalmatadore

Andy Murray hat erwartungsgemäß eine Wildcard für das ATP-Mastsers-1000-Turnier von Cincinnati erhalten, das in diesem Jahr in New York City ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2020, 07:42 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat 2008 erstmals in Cincinnati gewonnen

Murray hat das Turnier in Ohio zweimal für sich entscheiden können, 2008 und 2011 im Endspiel jeweils gegen Novak Djokovic. Für den Schotten wird der Auftritt im Billie Jean King National Tennis Center in New York der erste im weltweiten Tennis seit dem Davis-Cup-Finalturnier in Madrid im vergangenen November sein. In den vergangenen Wochen hatte sich der dreimalige Major-Champion auch an einem nationalen Schaukampfturnier beteiligt.

Ebenfalls mit einem sicheren Platz im Tableau dürfen drei US-Amerikaner planen: Zunächst Tennys Sandgren, der im Viertelfinale bei den Australian Open Anfang 2020 Roger Federer am Rande einer Niederlage hatte - aber nicht in der Lage war, wenigstens einen von insgesamt sieben Matchbällen zu nutzen.

Paul schlägt Dimitrov in Melbourne

Für Furore hat beim ersten und bislang einzigen Grand-Slam-Turnier des Jahres auch Tommy Paul gesorgt, der für Cincinnati so wie Murray und Sandgren eine Wildcard erhält. Paul besiegte in Melbourne in Runde zwei Grigor Dimitrov in fünf Sätzen.

Der vierte Freifahrtsschein ging an Frances Tiafoe, der vor ein paar Wochen in die Schlagzeilen kam, weil er mit Symptomen einer Corona-Erkrankung zu einem Schaukampf nach Atlanta gereist war.