ATP Cincinnati: Zverev ringt Medvedev nieder

Bei schwierigen äußeren Bedingungen besiegt Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP 1000er-Turniers Daniil Medvedev und holt seinen ersten Sieg gegen einen Top 10-Spieler in diesem Jahr.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 21:11 Uhr

© Getty Images Mit seinem Sieg gegen Medvedev bezwingt Alexander Zverev in dieser Saison erstmals einen Top 10-Spieler.

Für ein Aufeinandertreffen in Achtelfinals bei einem Masters-Turnier scheinen Alexander Zverev und Daniil Medvedev in dieser Saison ein regelrechtes Abonnement zu haben. Bereits bei den Turnieren in Indian Wells, Monte Carlo und Rom trafen die beiden Spieler in der Runde der letzten 16 aufeinander, wobei Medvedev jeweils die Nase vorn hatte und den direkten Vergleich somit auf 9:6 für den Weltranglisten-3. schraubte.

Das Match zu Beginn mit souveränen Aufschlagspielen beider Protagonisten, was sich aber bei den windigen Bedingungen schlagartig ändern sollte. Im fünften Spiel startete Zverev bei Aufschlag Medvedev mit drei Punktegewinnen in Folge, konnte aber alle drei Breakchancen nicht nutzen. Nach durchgebrachtem Aufschlagspiel hatte der Hamburger im nächsten Service-Game von Medvedev die nächsten beiden Möglichkeiten, wovon der Russe seinem Gegenüber bei der zweiten Chance das Break per Doppelfehler schenkte. Im folgenden Service-Game gelang es Zverev, ein 0:40 mit fünf Punkten in Folge zu wenden, und konnte den Vorsprung mit immer wieder gut getimten Netzangriffen zum Satzgewinn bei eigenem Aufschlag transportieren.

Auch im zweiten Akt weiterhin zahlreiche Fehler beider Spieler aufgrund der schwierigen äußeren Bedingungen. Nachdem Zverev im dritten Spiel eine Break-Chance noch abwehren konnte, musste er den Aufschlagverlust zum 2:4-Rückstand hinnehmen, konterte aber umgehend mit dem Re-Break. Als Zverev im elften Spiel zum Erreichen des Tie-Breaks servierte, hatte der mittlerweile etwas sicherer spielende Medvedev erst Glück mit dem Netz, anschließend patzte der 26-jährige Zverev am Netz zu drei laufenden Satzbällen für den Russen, der gleich den ersten zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Nach glatt gewonnenen Aufschlagspielen zu Beginn des dritten Durchgangs ohne Break-Möglichkeiten auf beiden Seiten sah sich Zverev im achten Spiel zwei Break-Bällen gegenüber, konnte aber dennoch ausgleichen. Im darauffolgenden Service-Game von Medvedev jagte Zverev beim Return einen krachenden Vorhand-Winner cross ins Feld und profitierte anschließend von einem Doppelfehler des 27-jährigen Medvedev zum Break. Bei nur einem Verlustpunkt servierte der ehemalige Champion von Cincinnati zum verdienten 6:4, 5:7, 6:4-Erfolg nach 2:32 Stunden Spielzeit aus.

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-17. auf den Franzosen Adrian Mannarino, der gegen Mackenzie McDonald beim Stand von 6:4, 3:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines US-Amerikanischen Gegners profitierte und gegen den der Deutsche bislang alle sieben Matches auf der Tour gewinnen konnte.

Krawietz/Pütz unterliegen im Achtelfinale

Den Einzug ins Viertelfinale denkbar knapp verpasst hat das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das Davis Cup-Duo unterlag Nikola Mektic aus Kroatien mit seinem australischen Partner John Peers mit 5:7, 6:2, 11:13.

