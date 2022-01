ATP Cordoba: Dominic Thiem zur Rückkehr mit machbarer Auslosung

Dominic Thiem wurde bei seiner Rückkehr beim ATP-250-Event von Cordoba in Runde eins mit einem Freilos ausgestattet. Auch danach hat es die Auslosung mit dem Österreicher gut gemeint.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 21:11 Uhr

Die Auslosung in Cordoba hat es mit Dominic Thiem gut gemeint

Dominic Thiem wird kommende Woche in Cordoba nach siebenmonatiger Verletzungspause auf die ATP-Tour zurückkehren. Der Österreicher ist in Argentinien hinter Lokalmatador Diego Schwartzman auf zwei gesetzt. Dementsprechend wohlgesonnen ist dem ehemaligen Weltranglistendritten auch die Auslosung zum Start ins Turnier: Thiem darf sich in Runde eins über ein Freilos freuen, in der zweiten Runde wartet der US-Open-Sieger aus 2020 auf den Sieger des Duells zwischen Thomas Martin Etcheverry und einem Qualifikanten.

Im Viertelfinale könnte der Österreicher auf Pedro Martinez aus Spanien treffen, auch der Deutsche Yannick Hanfmann wäre ein möglicher Gegner in der Runde der letzten Acht. Ein möglicher erster ganz großer Prüfstein könnte also erst im Halbfinale auf den ehemaligen Weltranglistendritten warten. Dort würde es gemäß Setzliste gegen Lorenzo Sonego gehen. Gegen den Italiener hat Thiem zuletzt 2020 in Rom das Nachsehen gehabt.

Thiem mit Schrecksekunde in der Vorbereitung

Topgesetzt ans Werk geht Diego Schwartzman. Der Argentinier könnte im Achtelfinale auf den französischen Exzentriker Benoit Paire treffen, möglicher Halbfinalgegner ist der chilenische Sandplatzspezialist Cristian Garin, der als Nummer drei des Turnieres von Cordoba ans Werk geht.

Für Dominic Thiem hat es die Auslosung in Cordoba also durchaus gut gemeint. Wenngleich man vom Österreicher bei dessen erstem Match seit Juni 2020 nicht zu viel erwarten sollte, wie Trainervater Wolfgang Thiem zuletzt betont hatte. Zumal es beim Lichtenwörther erst am Mittwoch zu einer Überbelastung des Schlagarms gekommen ist - und Thiem eine Trainingseinheit schon nach fünf Minuten abbrechen musste. Zumindest bis Mittwoch hat der 28-Jährige nun aber Zeit, um sich bestmöglich auf seine Auftakthürde in Cordoba vorzubereiten. Und diese, so scheint es, ist eine durchaus machbare.

Zudem wird Dominic Thiem in Cordoba auch im Paarlauf an den Start gehen. Dort scheint der Österreicher an der Seite von Diego Hidalgo aus Ecuador im Raster auf.