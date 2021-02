ATP Cup 2021 live: Deutschland vs. Kanada - das Doppel im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft im ersten Match des ATP Cups 2021 auf Kanada. Kevin Krawietz und Andreas Mies treten für Schwarz-Rot-Gold an. Das Match gibt es ab ca. 3:30 live im TV und Livestream bei Sky und ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 20:09 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Können Andreas Mies und Kevin Krawietz für Deutschland punkten?

Von der Papierform her sind Kevin Krawietz und Andreas Mies das beste Doppel beim ATP Cup 2021. Allerdings gelten in diesem noch jungen Mannschafts-Wettbewerb eigene Gesetze - zumal sich auch Einzelspieler versuchen, die man ansonsten nur selten im Paarlauf bewundern kann. Die Kanadier haben bereits ein Match hinter sich. Im entscheidenden Doppel gingen Denis Shapovalov und Milos Raonic für die Ahornblätter in die Bütte. Und verloren gehen Novak Djokovic und Filip Krajinovic.