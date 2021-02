ATP Cup: Zverev und Struff machen Sieg über Kanada schon nach den Einzeln klar

Deutschland hat sein Auftaktspiel beim ATP Cup 2021 gewonnen. Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev gewannen ihre Einzelpartien knapp.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 06:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Struff schlug Milos Raonic mit 7:5, 7:5, im Anschluss siegte Alexander Zverev gegen Denis Shapovalov nach knapp drei Stunden mit 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4).

Shapovalov (ATP-Nr. 12) reichte ein Minibreak im Tiebreak des ersten Durchgangs, bis dahin hatte lediglich Zverev (ATP-Nr. 7) einen Breakball beim 5:5 – den Shapovalov mit einem Ass zunichte gemacht hatte. Durchgang zwei war indes in den Spielen umkämpfter: Zverev gelang das Break zum 3:1, ein knapp achtminütiges Aufschlagspiel brachte er dann nach Abwehr von zwei Breakchancen für den Kanadier um 5:2 durch und holte sich anschließend den Satzausgleich.

Im Entscheidungssatz war Zverev näher am Break: Sieben Chancen hatte er, drei Mal davon ein 15:40, aber Shapovalov spielte stark unter Druck, kontrolliert offensiv. Im Tiebreak gelang dem Kanadier das frühe Minibreak, als Zverev einen zweiten Aufschlag mit mehr als 200 km/h ins Aus servierte, eine gute Gelegenheit zum 4:1 ließ er jedoch aus. Das sollte sich rächen: Zverev glich zum 3:3 aus und machte mit zwei Assen den Sieg für Deutschland klar.

Struff mit starken Tiebreaks

Zuvor hatte Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 37) mit einem tollen Auftritt für die 1:0-Führung gesorgt. Gegen Milos Raonic (ATP-Nr. 15) packte Struff in den beiden Tiebreaks ein bestes Tennis aus, ging hier stets früh in Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen.

Während in Satz eins keiner der beiden Spieler bei eigenem Aufschlag gewackelt hatte, war dem Warsteiner in Durchgang zwei früh ein Break gelungen, das er direkt wieder abgegeben hatte, fünf Chancen zum 5:3 hatte er dann ausgelassen. „Ich habe zwei sehr gute Tiebreaks gespielt und bin sehr glücklich“, so Struff im Anschluss.

Deutschland spielt damit in der kommenden Nacht (ab 0 Uhr) gegen Serbien um den Gruppensieg und Halbfinaleinzug.

Italien steht bereits im Halbfinale

In Gruppe C hat unterdessen Italien den Halbfinaleinzug klar gemacht. Fabio Fognini schlug Benoit Paire mit 6:1, 7:6 (2), im Anschluss bestätigte Matteo Berrettini seine starke Form aus dem Thiem-Sieg und schug Gael Monfils mit 6:4, 6:2.

Italien trifft damit auf den Sieger der Gruppe B (Spanien, Australien oder Griechenland).

