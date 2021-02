ATP Cup: 2:1-Sieg über Kanada - Novak Djokovic lässt Serbien jubeln

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das serbische Team zum 2:1-Sieg über Kanada geführt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 06:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic war hierbei mit ordentlich Druck in sein Einzel gegen Denis Shapovalov gegangen. Denn die Auftaktpartie zwischen Serbien und Kanada hatte Milos Raonic gegen Dusan Lajovic mit 6:3, 6:4 für sich entschieden und die Kanadier damit mit 1:0 in Führung gebracht.

Djokovic zeigte im Anschluss wieder mal, warum er der Mann ist, der in der Crunch-Time der Beste ist: 7:5, 7:5 gewann er gegen Denis Shapovalov, es waren die einzigen beiden Breaks des Matches, eben zum Satz- und dann zum Matchgewinn. Verdient war der Sieg ohnehin: Djokovic musste nur ein Mal über Einstand bei eigenem Aufschlag, eine Breakchance bekam Shapovalov das gesamte Match über nicht zu sehen - bei Djokovic waren's am Ende immerhin sechs Stück.

Djokovic war in der vergangenen Woche noch

-exhibition-djokovic-zieht-zurueck-und-spielt-dann-doch">mit einigen Fragezeichen behaftet, eine Blase an der Schlaghand verhinderte ein volles Match beim Einladungsturnier in Adelaide. Djokovic hatte zudem angedeutet, dass es in den Tagen zuvor ein paar Probleme beim Training gegeben habe. Davon war beim ersten offiziellen Match des Jahres allerdings nicht viel zu sehen.

Im Doppel lief der Djoker dann mit Kumpel Filip Krajinovic auf, Kanada vertraute auf seine Einzelspieler. Ohne Erfolg: Djokovic/Krajinovic siegten am Ende mit 7:5, 7:6 (4) und sorgten damit für den 2:1-Erfolg für ATP-Cup-Titelverteidiger Serbien in Gruppe A.

Deutschland greift in der kommenden Nacht in den ATP Cup 2021 ein - ab 0 Uhr MEZ geht's für Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Kanada. Und in der Folgenacht (4.2., ebenfalls ab 0 Uhr) dann gegen Serbien.

