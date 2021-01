Adelaide-Exhibition: Djokovic zieht zurück - und spielt dann doch

Novak Djokovic hat kurz vor seinem Showmatch gegen Jannik Sinner verletzt zurückgezogen - im zweiten Satz stand er dann doch auf dem Platz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 08:10 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Große Enttäuschung in Adelaide: Kurz vorm "A Day at the Drive"-Showturnier hat Superstar Novak Djokovic seinen Einsatz zurückgezogen - angeblich wegen Blasen an der Schlaghand, "nichts, was den australischen Sommer für ihn gefährden sollte", so hieß es. Ersatzmann Filip Krajinovic durfte also ran gegen Jannik Sinner - zumindest bis im zweiten Durchgang dann doch plötzlich der Djoker zum Schläger griff.

Mit 6:3, 6:3 gewannen Krajinovic/Djokovic in einer Gemeinschaftsleistung also, vor Zuschauern. "Danke, dass ihr hergekommen seid", so Djokovic im Anschluss. "Vor solch einem Publikum haben wir seit 12 Monaten nicht mehr gespielt, es ist etwas sehr Spezielles."

Australien hatte nach Monaten des harten Lockdowns seine Corona-Infektionszahlen auf ein Minimum beschränken können, Einreisende müssen eine 14-tägige Quarantäne durchziehen, danach ist "Down Under" wieder ein normales Leben möglich.

"Ich hatte ein paar Behandlungen von meinem Physio und hatte mich nicht in Bestzustand gefühlt in den vergangenen Tagen", entschuldigte sich Djokovic.

Serena Williams siegt gegen Osaka

Im Anschluss gewann Serena Williams gegen Naomi Osaka mit 6:2, 2:6, [10:7].

"Danke, dass wir kommen durften. Wir sind so happy, hier zu sein", freute sich auch Williams in On-Court-Interview über die Möglichkeit, wieder vor Zuschauern zu spielen. "Danke, dass ihr gekommen seid", sagte auch Osaka. "Ich habe seit gefühlten Ewigkeiten keine Menschen mehr gesehen."

In der Night Session geht es weiter: Hier trifft Dominic Thiem auf Rafael Nadal

Anschließend trifft Ashleigh Barty auf Simona Halep.