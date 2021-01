ATP Cup: Rafael Nadal im "Dream-Team" mit Bautista Agut und Carreno Busta

Auch Rafael Nadal wird beim ATP Cup vom 1. bis 5. Februar 2021 an den Start gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2021, 14:04 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Und Spanien wird in Bestbesetzung antreten, wie marca.com berichtet: Neben Nadal (ATP-Nr. 2) werden auch Roberto Bautista Agut (ATP-Nr. 13) und Pablo Carreno Busta (ATP-Nr. 16) dabei sein, damit also die besten drei Einzelspieler Spaniens. Und: der beste Doppelakteur - mit Marcel Granollers (ATP-Nr. 9).

Spanien sollte damit große Chancen auf ein gutes Abschneiden bei der zweiten Auflage des ATP Cups haben. Im Vorjahr war man bis ins Finale gekommen, dort gewann schließlich Serbien. Bautista Agut hatte damals mit einem Sieg über Dusan Lajovic für die spanische Führung gesorgt, Novak Djokovic dann gegen Nadal gewonnen. Das entscheidende Doppel gewannen Djokovic und Viktor Troicki gegen Carreno Busta und Feliciano Lopez.

Im Gegensatz zur Premiere in 2020 wird der ATP Cup in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur aus 12 Teams bestehen (statt 24) und erst vom 1. bis 5. Februar stattfinden.

Ebenso neu: Die Teams werden in diesem Jahr in einheitlicher Kleidung auf dem Feld stehen, ähnlich also wie beim Davis Cup. Ein gutes Omen für Spanien? Denn die haben schließlich die letzte Austragung des Davis Cups Ende 2019 für sich entschieden.