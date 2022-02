ATP Dallas: Grigor Dimitrov erneut positiv auf Corona getestet

Der Bulgare Grigor Dimitrov ist nach seiner COVID-19-Infektion im Juni 2020 am Freitag erneut positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 19:15 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov hadert nach dem Juni 2020 erneut mit seinem Corona-Schicksal

Eigentlich hätte Grigor Dimitrov nächste Woche beim ATP-Hartplatz-Event in Dallas an den Start gehen sollen. Der Bulgare wäre im US-Bundesstaat Texas an drei gesetzt gewesen, hinter den Lokalmatadoren Talyor Fritz und Reilly Opelka. Daraus wird nun allerdings nichts, denn laut einer Pressemitteilung der Turnierverantwortlichen musste Dimitrov aufgrund eines positiven Corona-Tests von der 250er-Veranstaltung zurückziehen.

Eine bittere Pille für den aktuell Weltranglisten-25., hatte er sich doch bereits im Juni 2020 bei der unrühmlich verlaufenen Adria Tour von Novak Djokovic mit COVID-19 infiziert und einen durchaus mühsamen Krankheitsverlauf durchgemacht. Dimitrov befindet sich bereits in der angeordneten Quarantäne und hofft spätestens beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco wieder auf die Tour zurückkehren zu können.

Drei Deutsche fix im Hauptfeld

An Position drei nachgereiht wird nun Aufschlagkanone John Isner, damit sind die Top-Drei-Favoriten bei der mit 792.980 US-Dollar dotierten Veranstaltung allesamt Lokalmatadore. Eine Wildcard erging an Jack Sock, der mittlerweile bereits seit drei Jahren, um seinen Wiedereinstig in die Top 100 des ATP-Rankings kämpft.

Mit Oscar Otte, Daniel Altmaier und Peter Gojowczyk sind in Dallas drei Spieler aus Deutschland fix mit von der Partie. Der Österreicher Jurij Rodionov wird nach aktuellem Stand der Dinge in der Qualfikation antreten.