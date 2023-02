ATP Dallas: John Isner, wie man ihn kennt

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas könnten die US-Amerikaner den Ton angeben. Vielleicht schlägt ja sogar John Isner zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 08:01 Uhr

© Getty Images Der Aufschlag hat John Isner auch in der ersten Runde von Dallas sehr geholfen

Chun-Hsin Tseng könnte im Spektrum der professionellen Tennisspieler nicht weiter entfernt von einem Spieler stehen als von John Isner. Tseng ist verhältnismäßig klein und flink, kommt über die langen Ballwechsel zum Erfolg. Isner dagegen, nun ja. Der kann sich halt im Grunde immer auf seinen Aufschlag verlassen, vor allem, wenn es in Tiebreaks um die Wurst geht. So auch im Erstrunden-Match beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas, das der US-Veteran gegen Tseng mit 7:6 (5) und 7:6 (1) für sich entschied. Nächster möglicher Gegner: Daniel Altmaier, der von Trier nach Dallas gereist ist. Zunächst aber einmal Zachary Svajda in die Schranken weisen muss.

Natürlich auch ein Lokalmatador, dieser Svajda. Insgesamt stellen die US-Amerikaner 15 Mann im 28er-Raster, so auch die beiden Topgesetzten Taylor Fritz und Frances Tiafoe. Fritz hat nach einem Freilos übrigens eine interessante Aufgabe vor sich: Er darf gegen einen erschlankten Jack Sock ran, der in diesem Jahr augenscheinlich auch im Einzel noch einmal angreifen möchte.

Tiafoe gegen Nadal-Bezwinger

Tiafoe wiederum eröffnet gegen Mackenzie McDonald, der vor wenigen Tagen in Usbekistan noch sein Davis-Cup-Debüt gegeben hat. Und der bei den Australian Open bekanntlich Rafael Nadal besiegen konnte.

Neben Altmaier ist übrigens noch ein zweiter Deutscher am Start: Oscar Otte spielt in Runde eins gegen Christopher Eubanks. Natürlich auch ein Lokalmatador.

