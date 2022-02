ATP Dallas: Opelka holt Titel - natürlich in Tiebreaks

Reilly Opelka hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas seinen dritten Karriere-Titel gefeiert. Opelka gewann das Finale gegen seinen Landsmann Jenson Brooksby mit 7:6 (5) und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 23:06 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka hat seinen dritten Rurniersieg gefeiert

Heimsieg kann Reilly Opelka. Nach 2021 in Delray Beach und 2020 in New York (eigentlich eher auf Long Island) holte sich der Aufschlagriese auch den dritten Triumph seiner Karriere in den USA. Und gemäß seines Modus Operandi mit zwei erfolgrech gespielten Tiebreaks gegen Jenson Brooksby. Opelka gewann das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Dallas nach einer Spielzeit von 1:51 Stunden mit 7:6 (5) und 7:6 (3).

Opelka hatte im Halbfinale gegen John Isner bereits ein kleines Kapitel ATP-Geschichte geschrieben - indem er den längsten Tiebreak auf der regulären Tour mit 24:22 für sich entschied. Natürlich hatte Opelka den ersten Satz gegen Isner ebenfalls in der Kurzentscheidung für sich entschieden.

Für Jenson Brooksby war Dallas dennoch eine Reise wert. Der 21-Jährige hatte mit dem Turnier seine Saison 2022 eröffnet, auf den Trip nach Australien musste Brooksby verzichten. Der junge US-Amerikaner hatte bei den US Open 2021 Aufmerksamkeit erregt, als er dem Turnierfavoriten Novak Djokovic bis Mitte des zweiten Satzes hervorragend Paroli bit.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas