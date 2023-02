ATP Dallas: Yibing Wu schreibt in irrem Tiebreak-Drama Geschichte

Yibing Wu ist der erste chinesische Spieler, der in der Open Era ein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Der 23-Jährige setzte sich in einem packenden Tiebreak-Drama gegen Lokalmatador John Isner durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 23:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Qibing Wu hat in Dallas Geschichte geschrieben

Viel packender kann ein Endspiel dann nicht mehr ausfallen: Yibing Wu wehrte am späten Sonntagabend (MEZ) gleich vier Matchbälle ab, um sich schlussendlich mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 7:6 (12) gegen den Aufschlaghünen John Isner bei dessen Heimevent durchzusetzen.

Bereits in Abschnitt zwei hatte Isner bei Aufschlag Wu seinen ersten Matchball vorgefunden, der Chinese wehrte sicher ab. Im Tiebreak lief der 23-Jährige dann zu Höchstform auf und schickte das umkämpfte, aufschlaglastige Match in einen Entscheidungssatz.

Wu nervenstark

In diesem blieb Isner weiterhin unfassbar sicher mit dessen Aufschlag: Ass um Ass schlugen auf der Seite Wus ein, der sich auch in Durchgang drei durch einige enge Momente rettete und das Match in einen weiteren, dritten Tiebreak an diesem Abend schickte.

In diesem war nun endgültig Hochspannung angesagt: Zunächst erarbeitete sich Isner drei weitere Chancen, das Match zuzumachen. Wu hatte selbst mehrfach die Gelegenheit, vergab jedoch - einmal sogar bei eigenem Aufschlag. Dann aber beim Stand von 13:12 ein starker Return des Chinesen und ein Vorhandfehler Isners, der den Dreisatzerfolg schlussendlich besiegeln sollte.

Für Wu ist es der erste Titel auf ATP-Niveau und für ganz Tennis-China ein äußerst geschichtsträchtiger, ist es doch der erste Triumph eines Chinesen in der Open Era. Im Live-Ranking ist der 23-Jährige auf Platz 58 der ATP-Charts zu finden, dank des Sieges geht es für Wu knapp 40 Plätze nach oben.