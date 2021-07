ATP: Daniel Altmaier schafft Quali in Umag, Oscar Otte scheitert in Gstaad

Während sich Daniel Altmaier im kroatischen Umag erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat, setzte es für Oscar Otte eine Erstrunden-Niederlage im Schweizer Gstaad.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2021, 21:41 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier kämpfte sich tapfer durch die Qualifikationsmühle

Ein lachendes und ein weinendes Auge trägt der geneigte deutsche Tennisfan heute im Gesicht. Beim Sandplatzturnier in Umag schaffte Daniel Altmaier mit einem 3:6,-6:4,-6:3-Erfolg über den Lokalmatador Matija Pecotic die Qualifikation für den Hauptwettbewerb. Oscar Otte musste hingegen im Schweizer Gstaad eine Auftaktniederlage hinnehmen. Der Kölner unterlag in einem Duell zweier Qualifikanten dem Belgier Zizou Bergs mit 6:7 (3) und 1:6.

Altmaier der erst kürzlich den ATP-Challenger in Braunschweig ohne Satzverlust für sich entscheiden konnte, bezwang in der der ersten Runde der Vorausscheidung den Italiener Flavio Cobolli ebenso in drei Durchgängen. Auf wen der Kempener nun in der ersten Runde des Hauptfeldes treffen wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Mögliche Gegner sind Corentin Moutet (Frankreich), Jiri Vesely (Tschechien), Damir Dzumhur (Bosnien-Herzegowina) oder der Wild-Carld-Lokalmatador Duje Ajdukovic.

