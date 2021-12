ATP: Daniil Medvedev auf Hartplatz und in der Halle Spitze

Daniil Medvedev hat 2021 die meisten Matches gewonnen. Besonders erfolgreich war der Russe dabei auf Hartplätzen und in der Halle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.12.2021, 14:40 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev müsste sich mit den Sandplätzen anfreunden

Sollte Daniil Medvedev in der kommenden Saison tatsächlich einen Angriff auf die Nummer-eins-Position in der ATP-Weltrangliste unternehmen wollen, dann muss der Russe lediglich seine negative Einstellung gegenüber dem Sandplatz-Tennis ändern. Denn auf allen anderen Belägen läuft es ganz gut für die aktuelle Nummer zwei der Welt, sogar auf Rasen, auf dem Medvedev in Mallorca den Titel holte.

Mit der Terre Battue hatte Medvedev in der abgelaufenen Spielzeit aber wenig Freude: In Monte Carlo verlor er in Runde drei gegen Cristian Garin, in Rom in Runde zwei gegen Aslan Karatsev. In Roland Garros reichte es immerhin für das Viertelfinale, wo gegen Stefanos Tsitsipas Endstation war. Insgesamt aber hat Medvedev 2021 die meisten Matches auf der Tour bzw. bei diversen Mannschaftswettkämpfen gewonnen.

Matchsiege 2021 insgesamt

Spieler Bilanz 2021 Turniersiege Daniil Medvedev 63:13 4 Alexander Zverev 59:15 6 Casper Ruud 57:17 5 Novak Djokovic 55:7 5 Stefanos Tsitsipas 55:19 2

Besonders stark war der Russe auf Hartplätzen.

Siege auf Hartplätzen 2021

Spieler Bilanz 2021 Turniersiege Daniil Medvedev 51:8 3 Alexander Zverev 41:9 5 Jannik Sinner 39:14 4 Andrey Rublev 37:16 1 Stefanos Tsitsipas 32:13 0

Und auch die Halle lag Medvedev ausgezeichnet.

Siege Indoors 2021

Spieler Bilanz 2021 Turniersiege Daniil Medvedev 18:3 1 Jannik Sinner 17:6 2 Alexander Zverev 13:3 1 Marin Cilic 13:7 1 Andrey Rublev 12:6 1

Auf Asche hatte Vielspieler Casper Ruud, der im Sommer den Triple-Schlag Bastad, Gstaad und Kitzbühel vollendete, die Nase vorne.

Siege auf Sand 2021

Spieler Bilanz 2021 Turniersiege Casper Ruud 28:5 4 Stefanos Tsitsipas 23:5 2 Federico Delbonis 23:13 0 Rafael Nadal 19:3 2 Albert Ramos-Vinolas 19:11 1



Wenn es gegen die Besten der Besten ging, dann darf der Allerbeste auf die Top-Bilanz zurückblicken.

Siege gegen Top-Ten-Spieler 2021

Spieler Bilanz 2021 Novak Djokovic 14:2 Alexander Zverev 12:8 Daniil Medvedev 10:5 Aslan Karatsev 5:4 Stefanos Tsitsipas 5:8