ATP Delray Beach: Erkrankter Koepfer kann nicht antreten

Der Körper von Dominik Koepfer scheint, nach den vielen Matches in den letzten Wochen eine Pause zu brauchen. Das Turnier in Delray Beach musste der gebürtige Schwarzwälder jedenfalls absagen. Dabei hätte sich Koepfer in einer Wahlheimat bestimmt gerne den Fans gezeigt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 11:44 Uhr

Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Delray Beach wegen einer Erkrankung abgesagt. Der Tennisprofi aus Furtwangen hätte am Montag (Ortszeit) beim Hartplatz-Event im US-Bundesstaat Florida eigentlich gegen den Portugiesen Nuno Borges antreten sollen.

Koepfer war zuletzt in Dallas im Viertelfinale ausgeschieden. Der 29-Jährige verpasste sein drittes ATP-Halbfinale nach den mexikanischen Turnieren in Los Cabos 2023 und Acapulco 2021.