ATP Delray Beach: Fritz im Halbfinale, Paul enttäuscht

Während sich Topfavorit Taylor Fritz beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach für die Vorschlussrunde qualifiziert hat, ist die Nummer zwei, Tommy Paul, überraschend ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 08:16 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz, die Nummer eins in Dallas

Vergangene Woche in Dallas war es Yibing Wu, der den US-Amerikanern einen Heimsieg vermasselt hat. Aktuell in Delray Beach steht zumindest schon mal fest, dass es ein Lokalmatador ins Finale schaffen wird. Denn in der oberen Tableau-Hälfte sind nur noch Taylor Fritz und Macenkzie McDonald übrig geblieben.

Fritz, wie schon in Dallas an Position eins gesetzt, hatte am Freitag mit Adrian Mannarino einige Mühe, setzte sich gegen den Franzosen aber doch noch mit 7:6 (6) und 6:4 durch. McDonald, der bei den Australian Open 2023 sensationell Rafael Nadal bezwungen hatte, gewann gegen Michael Mmoh mit 3:6, 6:3 und 6:4. Mmoh hatte in Melbourne ja Alexander Zverev nach Hause geschickt.

Und auch in der unteren Hälfte des Rasters war eigentlich alles für ein Derby zweier Einheimischer angerichtet. Da wollten Miomir Kecmanovic und vor allem Radu Albot aber nicht mitspielen. Albot ließ Tommy Paul, der Nummer zwei in Delray Beach, beim 6:2 und 6.2 überhaupt keine Chance. Und Kecmanovic schlug Marcos Giron mit 7:6 (5) und 6:3.

