Jubel bei Doppelfehler? Damir Dzumhur findet das gar nicht lustig

Zu einem äußerst hitzigen Moment kam es beim Challenger-Turnier in Cap Cana in der Dominikanischen Republik. Die Protagonisten: Routinier Damir Dzumhur und Youngster Coleman Wong.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 06:37 Uhr

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© Getty Images Damir Dzumhur ist als Heißsporn bekannt.

Der 33-jährige Bosnier, einst die Nummer 23 der Weltrangliste, und der 21-Jährige aus Hongkong lieferten sich ein umkämpftes Match. Dzumhur, an Position drei gesetzt, schien nach einem 6:3-Satzgewinn die Partie fest im Griff zu haben, doch Wong kämpfte sich zurück und stellte den Satzausgleich her. Ein entscheidender dritter Satz musste her und dieser sollte für Gesprächsstoff sorgen.

Zunächst überstand Wong, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommen war, ein schwieriges Aufschlagspiel, wehrte drei Breakbälle ab und nahm seinerseits Dzumhur den Aufschlag ab, um seine Führung auszubauen. Der Weltranglisten-123. feierte den Moment ausgelassen - sehr zum Ärgernis des Bosniers. Als Džumhur schließlich auch noch einen Doppelfehler produzierte und Wong damit ein weiteres Break ermöglichte, kam es zum Eklat. Wong ballte nach dem Doppelfehler die Faust in Richtung Box und feuerte sich lautstark an, der Bosnier hatte endgültig genug.

„Ja, bei einem Doppelfehler, was?“, fragte der als Heißsporn bekannte Dzumhur in bedrohlichem Ton, noch bevor Wong wieder an seinen Platz am Spielfeldrand zurückgekehrt war. Der Weltranglisten-64. wiederholte die Frage mehrmals und näherte sich dabei Wongs Bank. „Ich frage dich: ‚Ja‘ bei einem Doppelfehler?“.

“WItzig, was?”

Stuhlschiedsrichterin Raluca Andrei versuchte schnell, die Situation zu entschärfen. „Damir, Damir. Por favor, please“, hörte man sie sagen, während sie sich von ihrem Stuhl nach vorne beugte. Während Wong ruhig sitzen blieb, konnte sich Dzumhur nicht mehr beruhigen. „Witzig, was? Witzig, was? Witzig, was? Witzig? Witzig, was?“, schimpfte er. „Seht euch mein Gesicht an und lacht. Seht euch mein Gesicht an und lacht.“

Es folgten weitere Kalmierungsversuche von Seiten der Schiedsrichterin, doch Dzumhur wirkte immer aufgebrachter. „Wisst ihr, was er ist?“, wiederholte er viermal. „Wenn sich ein Spieler abtrocknet, sagt man ihm doch nicht ins Gesicht: ‚Komm schon‘, oder?“

Schließlich kehrte der Bosnier zu seinem Platz zurück, doch die Spannung lag weiter in der Luft. Wenige Augenblicke später, als das Spiel wieder aufgenommen wurde, gab Dzumhur auf dem Weg zurück zur Grundlinie noch eine letzte Bemerkung von sich: „Mal sehen, ob ihr mir danach noch ins Gesicht lachen könnt.“

Coleman Wong ließ sich von dem Zwischenfall jedenfalls nicht groß beeindrucken und gewann den dritten Satz am Ende klar mit 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Cap Cana