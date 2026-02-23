ATP Delray Beach: Korda sweept Paul im US-Duell zum Titelgewinn

Mit einem verdienten Zweisatz-Erfolg besiegte Sebastian Korda beim ATP-250-Turnier in Delray Beach im rein US-amerikanischen Finale seinen Landsmann Tommy Paul und sicherte sich dadurch seinen dritten Titel auf der ATP Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.02.2026, 06:20 Uhr

© Getty Images Mit seinem Zweisatz-Erfolg im Endspiel des ATP-Turniers in Delray Beach feiert Sebastian Korda seinen dritten Titel auf der ATP Tour.

Zur Freude der Zuschauer standen sich mit Tommy Paul und Sebastian Korda zwei US-amerikanische Spieler im Finale des ATP-250-Turniers in Delray Beach gegenüber. Auch wenn die nominelle Favoritenrolle aufgrund der Setzung dem an Position 5 geführten Paul oblag, durfte aufgrund einer 4:2-Bilanz im direkten Vergleich auch mit dem ungesetzten Korda gerechnet werden.

Und so entwickelte sich vom Start weg ein ausgeglichener Schlagabtausch, in dem beide Spieler bemüht waren, ihre Position an der Grundlinie zu halten, um frühestmöglich Druck auf den jeweiligen Gegner auszuüben. Beide Spieler fanden bei eigenem Aufschlag schnell ihren Rhythmus und konnten ihre Aufschlagspiele ohne Break-Chancen halten, ehe sich der 25-jährige Korda beim Stand von 5:4 die ersten beiden Möglichkeiten erspielen und gleich beim ersten Satzball konsequent zupacken konnte.

Zu Beginn des zweiten Akts patzten beide Protagonisten und mussten ihr erstes Aufschlagspiel abgeben. Danach diktierte Korda die Ballwechsel und zeigte sich bei Service seines Gegners stets am Drücker. Nach einem Break im vierten Spiel transportierte der weiterhin solide aufschlagende Korda den Vorsprung und servierte bei 5:3 zum Matchgewinn. Zwar musste der Weltranglisten-40. erst drei laufende und im Anschluss eine weitere Break-Möglichkeit seines 28-jährigen Gegners abwehren, ehe er mit seinem zweiten Matchball den 6:4, 6:3-Erfolg in 82 Minuten besiegeln konnte.

Für Korda, der im Turnierverlauf neben Paul mit dem Norweger Casper Ruud und Flavio Cobolli aus Italien insgesamt drei der Top-5 gesetzten Spieler bezwingen konnte, bedeutet der Erfolg in Delray Beach seinen dritten Titelgewinn auf der ATP Tour und seinen zweiten auf US-amerikanischem Boden, nachdem er 2021 im Parma und 2024 beim 500er-Event in Washington triumphieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Delray Beach