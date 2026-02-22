ATP Rio: Tabilo stoppt Buse zum Final-Einzug gegen Etcheverry

Nachdem die Einzel-Halbfinals des ATP-500-Turniers in Rio aufgrund starker Regenfälle gestern nicht beendet bzw. gestartet werden konnten, wurden diese vorgezogen am Finaltag ausgetragen. Während der Chilene Alejandro Tabilo gegen einen körperlich angeschlagenen Ignacio Buse souverän in zwei Sätzen siegen konnte, schaffte Tomas Martin Etcheverry einen hartumkämpften Comeback-Erfolg gegen Vit Kopriva.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 19:31 Uhr

© Getty Images Gegen einen körperlich angeschlagenen Ignacio Buse spielte Alejandro Tabilo im Halbfinale von Rio seine ganze Erfahrung aus

Nachdem die Zuschauerränge beim gestrigen Doppel-Halbfinalsieg der Brasilianer Fonseca/Melo beinahe aus allen Nähten zu platzen drohten, wiesen diese zu Beginn der aufgrund von Regenfällen verschobenen Einzel-Halbfinals erst einmal gähnende Leere auf. Doch der Chilene Alejandro Tabilo und Ignacio Buse aus Peru ließen sich davon nicht abhalten, vom Start weg intensives Sandplatztennis auf den Court zu zaubern.

Erst war es Buse, der mit seinem mutigen Spiel zum Zug kam und im dritten Game das erste Break einfahren konnte. Im weiteren Verlauf fand Tabilo jedoch immer besser zu seinem gefährlichen Winkelspiel und konnte seinem Gegenüber zweimal in Folge das Service abnehmen. Auch bei eigenem Aufschlag ließ der Linkshänder erst einmal nichts mehr anbrennen und besiegelte mit einem zu-Null-Game den Gewinn des ersten Durchgangs.

Beim Seitenwechsel ließ sich Buse, der die letzten Spiele körperlich nicht mehr ganz so frisch wirkte, vom Turnierarzt untersuchen, setzte die Partie aber erst einmal weiter fort und konnte gleich sein erstes Aufschlagspiel halten. Fortan versuchte der 21-Jährige, die Ballwechsel mit zahlreichen Stoppbällen und Netzangriffen abzukürzen, musste aber seinen Aufschlag im siebten Spiel mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand vorentscheidend abgeben. Zwar konnte er in seinem nächsten Aufschlagspiel noch einmal drei Matchbälle abwehren, besiegelte aber mit einer Rückhand, die von der Netzkante in Aus segelte, den 6:3, 6:3-Erfolg für seinen 28-jährigen Gegner nach 73 Minuten.

Etcheverry ringt Korpiva nieder

Schon etwas vorgearbeitet in Sachen Halbfinale hatten gestern der Argentinier Tomas Martin Etcheverry und Vit Korpiva aus Tschechien. Und der an Nr. 8 gesetzte Etcheverry ging mit der Bürde in die Neuaufnahme, gestern vor dem Abbruch als erster Spieler seinen Aufschlag zum 4:5 abgegeben zu haben, weshalb Kopriva gleich zum Satzgewinn servieren konnte. Dies tat er mit Bravour und tütete den ersten Durchgang gleich bei seinem ersten Satzball ein.

Im zweiten Akt konnte der 26-jährige Etcheverry das Geschehen absolut offenhalten, aber der weiterhin grundsolide agierende Kopriva wich weiterhin keinen Millimeter von seiner Linie ab. Zwar musste der 28-jährige Tscheche in seinem letzten Aufschlagspiel die einzigen drei Breakbälle im Durchgang abwehren, schaffte es aber dennoch in den Tiebreak. Dort erspielte sich der Weltranglisten-87. das erste Mini-Break und konnte auch seinen ersten Aufschlag-Punkt einfahren, dann kippte der Entscheider aber noch und Etcheverry schaffte mit sieben Punktgewinnen in Folge den Satzgleichstand.

Vor dem Start des dritten Durchgangs griff die von der ATP seit diesem Jahr neu eingeführte Heat Rule, weshalb das Match nach dem zweiten Satz mehr als eine Stunde unterbrochen wurde. Doch die beiden Protagonisten knüpften sofort daran an, wo sie während des zweiten Satzes mit hartumkämpften Ballwechseln auf Augenhöhe agierten. Und so musste, ohne Break-Chancen im gesamten Durchgang, erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen. Diesmal erwischte Etcheverry den besseren Start mit dem ersten Mini-Break und ließ sich den Vorsprung bis zum Ende nicht mehr nehmen. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelte die Nr. 51 der Welt den finalen 4:6, 7:6 (2), 7:6 (4)-Erfolg nach knapp drei Stunden Spielzeit.

Damit stehen sich im Endspiel, das heute noch ab 21:30 Uhr MEZ geplant ist, Etcheverry und Tabilo gegenüber, die beide ihr erstes Finale auf ATP-500er-Ebene bestreiten werden.

