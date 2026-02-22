ATP Dubai: Jack Draper ist zurück - Neustart nach sechs Monaten Zwangspause

Nach einer langen Verletzungspause meldet sich Jack Draper auf der ATP-Tour zurück. Beim Turnier in Dubai will der Brite ein Ausrufezeichen für sein Comeback setzen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.02.2026, 19:43 Uhr

© Getty Images Jack Draper ist zurück auf der ATP-Tour

Sechs Monate musste Jack Draper verletzungsbedingt pausieren, nachdem ihn eine hartnäckige Armverletzung außer Gefecht gesetzt hatte. Seine letzten Auftritte auf der ATP-Tour stammen aus dem vergangenen Sommer: In Wimbledon unterlag er Marin Cilic in der zweiten Runde in vier Sätzen, bei den US Open musste er gegen Zizou Bergs verletzungsbedingt aufgeben.

Erster Härtetest nach langer Pause

Einen ersten Wettkampfeindruck konnte Draper Anfang Februar im Davis Cup sammeln, als er den Norweger Viktor Durasovic souverän in zwei Sätzen besiegte. Kurz darauf zog er zwar noch aus Rotterdam zurück, doch in Dubai steht nun das zweite Match innerhalb von sechs Monaten an. Zum Auftakt trifft Draper auf den französischen Qualifikanten Quentin Halys, gegen den er noch nie gespielt hat.

Große Ziele, schwere Auslosung

Sollte Draper die Auftakthürde Halys packen, könnten auf ihn Namen wie Rinderknech, Tsitsipas, Rublev und Bublik warten. Für Draper geht es dabei vor allem darum, Matchpraxis zu sammeln. Sein erklärtes Ziel, das bisherige Karrierehoch von Rang vier erneut zu erreichen, behält er dabei aber stets im Blick. Damit er seinen Master-Titel aus dem vergangenen Jahr in Indian Wells wiederholen kann, wird Draper allerdings auf Top-Niveau spielen müssen.

Kurioses Ritual

Um sich vor seinen Matches zu konzentrieren, verriet Draper nun die kuriose Methode seiner Wahl: Während andere Spieler vor Matches auf motivierende Beats setzen, hört sich Draper Vogelgezwitscher an. „Ich höre auf Spotify Vögel“, verriet er mit einem Schmunzeln. Das helfe ihm, Ruhe zu finden und die Anspannung vor dem Match abzubauen.

