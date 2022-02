ATP Delray Beach: Mannarino gewinnt Fight, Dimitrov souverän

Adrian Mannarino hat Lokalmatador Brandon Nakashima beim ATP-250-Event von Delray Beach eine empfindliche Niederlage zugefügt. Grigor Dimitrov nahm in der Nacht auf Freitag (MEZ) einen weiteren US-Starter raus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 08:19 Uhr

Grigor Dimitrov steht in Delray Beach im Viertelfinale

Prominenz hatte sich in Delray Beach breitgemacht am Donnerstagnachmittag: Serena und Venus Williams hatten sich kurzerhand aufgemacht zum ATP-250-Event, hauptsächlich wohl deshalb, um Kumpel Grigor Dimitrov die Daumen zu drücken. Dieser ging in sein Achtelfinalduell mit dem US-Amerikaner Mitchell Krueger zweifelsohne als großer Favorit. Und durfte nach umkämpftem Auftaktsatz den Platz schlussendlich mit 7:6 (3) und 6:3 als Sieger verlassen.

Zuvor hatten sich Adrian Mannarino und Brandon Nakashima beim ATP-250-Event einen sehenswerten Fight geliefert. Mit dem besseren Ende für den Franzosen, der sich nach schwachem zweiten Satz schließlich mit 6:4, 2:6 und 7:5 durchsetzen konnte. Detail am Rande: Um das entscheidende Break im dritten Satz zu schaffen, packte der Franzose einen sehenswerten Passierball aus. Und machte den Sack bei eigenem Aufschlag wenig später souverän zu.

Bereits zuvor hat Reilly Opelka das rein-amerikanische Achtelfinalduell mit Jack Sock in drei Sätzen für sich entschieden. Der Aufschlaghüne trifft nun auf Mannarino. Grigor Dimitrov, die Nummer drei des Turniers, trifft auf John Millman. Auf der oberen Hälfte des Draws treffen Cameron Norrie und Sebastian Korda sowie Tommy Paul und Stefan Kozlov aufeinander.

Hier geht´s zum Draw von Delray Beach!