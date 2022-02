ATP Delray Beach: Oscar Otte jetzt gegen Turnierfavorit Cameron Norrie

Oscar Otte ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach in das Achtelfinale eingezogen. Für Peter Gojowczyk war dagegen schon in Runde eins Schluss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 10:31 Uhr

© Getty Images Oscar Otte spielt in Delray Beach nun gegen Cameron Norrie

Otte, der Anfang März in Rio de Janeiro für das deutsche Davis-Cup-Team Punkte holen soll, gewann gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:6 (8) und 6:3. Nächster Gegner des Kölners wird Cameron Norrie sein. Der Brite ist in Delray Beach an Position eins gesetzt.

Ausgeschieden ist dagegen Peter Gojowczyk. Der Dachauer unterlag in Runde eins Routinier Andreas Seppi mit 5:7 und 4:6. Als dritter Deutscher geht in Florida Daniel Altmeier ins Rennen. Der bekommt es zum Auftakt mit dem wiedererstarkten Jack Sock zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach