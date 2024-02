ATP Delray Beach: US-amerikanische Festspiele im Halbfinale

Das ATP-250-Turnier in Delray Beach wartet mit zwei rein US-amerikanischen Halbfinalbegegnungen auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.02.2024, 07:03 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe trifft im Halbfinale auf Tommy Paul

Beim ATP-250-Turnier in Delray Beach wird es einen US-amerikanischen Sieger geben. Das steht bereits vor den beiden Halbfinalbegegnungen am Samstag fest. Mit Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul und Marcos Giron qualifizierten sich ausschließlich Lokalmatadoren für die Vorschlussrunde.

Turnierfavorit Fritz setzte sich in seiner Viertelfinalpartie gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:3 und 6:3 durch. Der Weltranglistenneunte trifft nun auf Marcos Giron, der gegen Landsmann Patrick Kypson mit 6:4 und 6:4 siegte. Giron bestätigte somit seine aktuelle Topform: In der Vorwoche hatte er in Dallas das Endspiel erreicht.

In diesem verlor Giron in drei engen Sätzen gegen Tommy Paul, der auch in Delray Beach noch die Chance auf den Turniersieg hat. Im Viertelfinale gewann der 26-Jährige gegen Jordan Thompson mit 6:4 und 6:3. In der Vorschlussrunde kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell gegen Frances Tiafoe, der am Freitag seinerseits einen 6:4 und 6:2-Erfolg gegen Flavio Cobolli einfuhr.

