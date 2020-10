ATP: Der Nächste, bitte - auch Fabio Fognini positiv auf COVID-19 getestet

Fabio Fognini, der heute eigentlich als Nummer eins beim ATP-Tour-250-Turnier auf Sardinien in das Spielgeschehen hätte eingreifen sollen, hat nach einem positiven Test auf COVID19 zurückziehen müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2020, 14:58 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini muss ein paar Woche pausieren

Für Fabio Fognini verläuft das Jahr 2020 sportlich weiter bescheiden, vor allem nach der langen Corona-Pause, während der sich der Italiener zwei Operationen an seinen Knöcheln unterzogen hatte. Lediglich ein Match hat Fognini seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs gewonnen, in Hamburg gegen Philipp Kohlschreiber. Dagegen stehen vier Niederlagen zu Buche: In Kitzbühel beim Comeback gegen Marc-Andrea Huesler, in Rom gegen Ugo Humbert, in Hamburg gegen Casper Ruud und zuletzt bei den French Open gegen Mikhail Kukushkin.

In der laufenden Woche wollte der 33-jährige Fognini an Position eins gesetzt in das ATP-Tour-250-Turnier auf Sardinien gehen. Daraus wird allerdings nach einem positiven Test auf COVID-19 nichts. Fognini musste aus dem Teilnehmerfeld genommen werden, wurde durch Lucky Loser Danilo Petrovic ersetzt. Im Doppel hatte Fognini am Dienstag an der Seite von Lorenzo Musetti noch gespielt, gegen Lorenzo Sonego und Andrea Vavassori aber mit 7:6 (3), 6:7 (5) und 13:15 verloren.

Fognini ist der zweite prominente positive COVID-19-Fall in den vergangenen Tagen. Auch Belgiens Nummer eins, David Goffin, hatte ein positives Testergebnis bekannt gegeben.