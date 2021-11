ATP: Der Wille ist da - Stan Wawrinka vermisst sein Tennis-Leben

Der Schweizer Stan Wawrinka arbeitet weiterhin im Trainingszentrum von Paris Saint-Germain an seinem Comeback und will so schnell wie möglich wieder auf die ATP-Tour zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 08:59 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka schuftet in Paris an seiner Fitness für sein Comeback auf die ATP-Tour

Manche Dinge vermisst man erst, wenn sie nicht mehr da sind. Ob das bei Stan Wawrinka und dem Leben auf der ATP-Tour möglicherweise auch so ist, darüber können Außenstehende nur spekulieren. Fakt ist, dass der Eidgenosse gierig auf sein Comeback hinarbeitet und es nicht erwarten kann, wieder Mitglied des Herren-Tenniszirkus zu sein. Immerhin: Seit dem letzten offiziellen Match-Auftritt des Schweizers sind bereits acht Monate ins Land gezogen.

Anfang März war es, als sich der mittlerweile 36-Jährige in der ersten Runde des ATP-World-Tour-Events in Doha dem Südafrikaner Lloyd Harris geschlagen geben musste - und das denkbar knapp mit 6:7 (3), 7:6 (6) und 5:7. Danach musste Wawrinka zwei Eingriffe am linken Fuß über sich ergehen lassen und schuftet seit Mitte August im „Camp des Loges“, dem Trainingszentrum der Fußball-Giganten Paris Saint-Germain, an seiner Fitness für die Rückkehr auf die Männer-Tour.

„Das Leben auf der Tour ist etwas ganz besonderes“

Die Uhr tickt jedoch gnadenlos, der dreifache Grand-Slam-Champion ist definitiv im Spätherbst seiner Karriere angelangt, jedes Monat das verstreicht, reduziert die Wahrscheinlichkeit, wieder annähernd zu alter Stärke zurückzufinden. Alles andere als eine leichte Zeit für „Stan the Man“: „Es gibt viele Dinge, die man über Profi-Sportler nicht weiß, was sie durchmachen. Man sieht immer nur die guten Seiten. Aber es ist für viele von uns schwer, mich eingeschlossen.“

Die Motivation des aktuell Weltranglisten-83. scheint jedoch ungebrochen groß, meinte der Rückhand-Künstler doch erst kürzlich: „Das Leben auf der Tour ist etwas ganz besonderes. Ich möchte wirklich zurückkommen, um die Emotionen wieder zu erleben, die mir der Tennissport gibt. Ich will wieder ins Stadion, zu den Fans. Ich vermisse dieses Leben.“ Drücken wir „Stanimal“ die Daumen, dass möglicherweise bereits zu Beginn der nächsten Saison in „Down under“ etwas geht.