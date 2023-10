ATP: Diallo, Prizmic und ein paar Beobachtungen zum Wochenstart

Der Sonntag hat an verschiedenen Spielstätten interessante Ergebnisse gebracht. Wir schauen uns mal um …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 09:18 Uhr

© Getty Images Von Dino Prizmic wird man in Zukunft wohl noch viel hören

Zum Beispiel in Bratislava …

Es mag ein eher schwacher Trost für Dominic Thiem sein, aber: Er hat in Bratislava letzten Endes gegen den späteren Turniersieger verloren. Denn Gabriel Diallo, der in der Davis-Cup-Zwischenrunde für Kanada überzeugen konnte, holte sich am Sonntag mit einem 6:0 und 7:5 gegen Joris de Loore den Titel beim Challenger-Turnier.

Zum Beispiel in Stockholm …

Dort hat nämlich Dino Prizmic, der erst 18-jährige Kroate mit wohl ausgezeichneten Perspektiven, in der Qualifikation Tomas Machac geschlagen. Jenen Machac, der in den vergangenen Wochen auf der Challenger-Tour beinahe unbesiegbar schien. Auch nicht schlecht übrigens der Erfolg von Filip Misolic gegen Leandro Riedi.

Zum Beispiel in Shenzhen …

Dort haben sich Lucas Miedler und Alexander Erler - in diesem Jahr immerhin schon Champions auf der ATP-Tour in Acapulco, München und Kitzbühel - mal wieder bei einem Challenger versucht. Und diesen durchaus souverän gewonnen. Im Einzel musste sich dort im Endspiel übrigens Nuno Borges, der die Österreicher im Davis Cup gequält hat, Aleksandar Kovacevic geschlagen geben.

Zum Beispiel in Buenos Aires …

Da hätte man wohl auch eher Federico Coria im rein argentinischen Finale gegen Mariano Navone vorne gesehen. Aber was weiß man schon? Navone, mit 22 Jahren nun auch nicht mehr ganz #NextGen-tauglich, gewann in Buenos Aires den dortigen Challenger mit einem 2:6, 6:3 und 6:4 gegen ebenjenen Federico Coria.

Zum Beispiel in Fairfield

Wo nämlich Zachary Svajda den zweiten Challenger-Titel hintereinander gefeiert hat. Svajda besiegte im Finale von Fairfield seinen US-amerikanischen Landsmann Nishesh Basavareddy sicher mit 6:4 und 6:1. Vergangene Woche hatte der 20-Jährige in Tiburion zugeschlagen.