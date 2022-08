ATP: Die Hartplatzsaison nimmt in Washington und Los Cabos Fahrt auf

In dieser Woche stehen auf der ATP-Tour die Turniere in Washington und Los Cabos auf dem Programm. In Mexiko wird sich unter anderem der Weltranglistenerste Daniil Medvedev die Ehre geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.08.2022, 07:53 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev führt das Feld in Los Cabos an

Mit dem ATP-250-Turnier in Atlanta fand die Hartplatzsaison vor den US Open bereits in der vergangenen Woche ihren Startschuss, Anfang August kehren nun aber auch allmählich die absoluten Topspieler auf die Tour zurück. Unter anderem wird auch der Weltranglistenerste Daniil Medvedev bereits in der ersten August-Woche an den Start gehen, der 26-Jährige gibt sich beim ATP-250-Turnier in Los Cabos die Ehre.

Medvedev, der sein bislang letztes Spiel am 23. Juni auf Mallorca absolvierte, trifft in Mexiko nach einem Freilos zu Beginn auf Rodrigo Pacheco Mendez oder einen Qualifikanten. Potentieller Viertelfinalgegner ist Quentin Halys, im Halbfinale könnte es gegen Miomir Kecmanovic oder Brandon Nakashima gehen. Oder auch gegen Yannick Hanfmann, der sich nach dem Erreichen der Vorschlussrunde in Kitzbühel für einen raschen Umstieg auf Hartplatz entschied.

Auger-Aliassime und Norrie in gleicher Hälfte

Die Nummer zwei des Turniers, Felix Auger-Aliassime, eröffnet ihrerseits gegen John Millman oder Alex Hernandez. Mit Wimbledon-Halbfinalist Cameron Norrie landete zudem ein weiterer Topspieler in der unteren Tableauhälfte.

In Washington geht in dieser Woche unterdessen das erste und einzige ATP-500-Turnier der nordamerikanischen Hartplatz-Tournee über die Bühne. Topgesetzter in der US-amerikanischen Hauptstadt ist Andrey Rublev, der sein erstes Match gegen Stefan Kozlov oder Jack Draper bestreiten wird.

Kyrgios und Murray starten in Washington

Im Achtelfinale könnte auf den Weltranglistenachten Maxime Cressy warten, mögliche Viertelfinalkontrahenten sind Denis Shapovalov und Holger Rune. In der Vorschlussrunde droht Rublev ein Duell mit Taylor Fritz oder Karen Khachanov.

Die untere Tableauhälfte wird von Hubert Hurkacz angeführt, der Pole trifft zunächst auf Mackenzie McDonald oder Emil Ruusuvuori. Mit Nick Kyrgios und Andy Murray landeten darüber hinaus zwei weitere hochinteressante Akteure im zweiten Teil des Draws. Kyrgios trifft in Runde eins auf Marcos Giron, Murray auf Mikael Ymer.

Das Einzel-Tableau in Washington

Das Einzel-Tableau in Los Cabos