ATP: Die Sandplatzsaison startet heute in Houston und Marrakesch

Nach den beiden Hartplatz-Combined-Events in Indian Wells und Miami geht es in den nächsten Monaten nun großteils auf den Aschenplätzen Europas zur Sache.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 17:55 Uhr

© Getty Images Casper Ruud eröffnet aller Voraussicht nach in Houston, Texas, die Sandplatzsaison

"It's the most wonderful time of the year" ist zwar ein berühmter US-amerikanischer Weihnachts-Schlager, dürfte aber auch das Motto für alle europäischen Sandplatz-Tennisfans in den Monaten April bis Juli sein. Definitiv nicht so erfreut sind Profis à la Nick Kyrgios oder Daniil Medvedev, die ihre Abneigung gegenüber dem rötlichen Geläuf schon oftmals zu Protokoll gegeben haben - demgegenüber stehen jedoch eine Vielzahl an zentral- und südeuropäischen Sandplatzwühlern, die gerade in den Frühlings- und Sommermonaten mit Vorliebe auf Weltranglisten-Punktejagd gehen.

Apropos Kyrgios: Zwar hatte das "Enfant terrible" noch zu Beginn des Jahres gemeint, keinen Fuß auf die rote Asche setzen zu wollen, für das ATP-World-Tour-250-Event in Houston macht der Australier allerdings doch eine Ausnahme, akzeptierte eine ihm angebotene Wildcard und probiert sein Glück zum Auftakt gegen den Lokalmatador Mackenzie McDonald - ein mit Spannung zu erwartendes Duell gegen Lieblingsfeind Casper Ruud könnte im Viertelfinale auf den geneigte Fan warten. Ob sich Ruud nach den beiden kräftezehrenden Wochen von Miami nicht doch eine verdiente Turnierpause gönnen will, bleibt abzuwarten.

Gojowczyk in Houston, Hanfmann und Oswald in Marrakesch am Start

Sollte der Norweger m Bundesstaat Texas aufschlagen wollen, gäbe es nach einem Freilos in der ersten Runde im Achtelfinale entweder ein Duell mit dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan oder dem US-Routinier Sam Querrey. Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 - 2020 und 2021 entfiel die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie - ist der Chilene Cristian Garin. Der an fünf gereihte Weltranglisten-30. eröffnet gegen Wildcard-Inhaber Jack Sock. Aus deutscher Sicht ist im Süden der USA im Einzel Peter Gojowczyk am Start, der in Runde eins auf den an sieben gereihten Tommy Paul aus den USA trifft.

Der Grand Prix Hassan II in Marrakesch ist leicht schwächer besetzt als die Konkurrenzveranstaltung am amerikanischen Kontinent, kann allerdings mit Felix Auger-Aliassime aus Kanada und dem Briten Daniel Evans ebenfalls zwei Topspieler im Turnierraster präsentieren. Nach Dominic Thiem (Covid-19-Erkrankung) musste auch Fabio Fognini, der beim 250er-Event in Nordafrika an drei gesetzt gewesen wäre, kurzfristig seine Teilnahme zurückziehen. Yannick Hanfmann trifft als einziger im Hauptfeld vertretener Deutscher zu Beginn auf den Spanier Carols Taberner. Im Doppel ist der Österreicher Philipp Oswald mit dem Tschechen Roman Jebavy am Start - die beiden eröffnen gegen das brasilianisch-spanische Duo Rafael Matos / David Vega Hernandez.

