ATP: Diese Nummer eins hat Sinner von Alcaraz nur geliehen

Jannik Sinner ist ab heute wieder Nummer eins der Welt. Aber schon kommende Woche könnte ihn Carlos Alcaraz wieder überholen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 10:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Einer dieser beiden wird als Nummer eins überwintern

In Wien hatte Jannik Sinner noch erklärt, dass die Nummer eins der Weltrangliste in diesem Jahr für ihn kein Thema sein würde. Aber da konnte er ja noch nicht ahnen, dass Carlos Alcaraz in Paris schon in Runde zwei seinen Abschied nehmen würde. Und also packte der Südtiroler herzhaft zu, gewann das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison. Und grüßt in den ATP-Charts wieder von ganz oben. Mit 250 Zählern Vorsprung auf Alcaraz.

Aber Vorsicht: Diese Führung ist nur geliehen! Denn abgerechnet wird nach den ATP Finals in Turin. Und maßgeblich für die Nummer eins am Jahresende sind ja nur die Punkte, die in der laufenden Saison erzielt wurde. Eben die werden im „Race“ abgebildet. Und da führt Carlos Alcaraz immer noch mit 11.050 zu 10.000 Punkten. In der aktuellen Weltrangliste vom heutigen Montag sind die 1.500 Zähler von Sinner von den letztjährigen Finals noch enthalten.

Sinner verpasst 2025 vier 1000er

Dass es aber überhaupt noch so weit kommt, spricht natürlich für den Südtiroler. Denn Sinner musste in dieser Spielzeit ja drei Monate aussetzen, versäumte damit etwa die 1000er in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo (wo er allerdings nicht gespielt hätte) und Madrid. Es wäre also angesichts der fantastischen Saison, die Carlos Alcaraz hinlegt, fast ein Wunder, wenn ihn Sinner noch überholen sollte.

Aber klar: In der Halle wirkt der Schützling von Simone Vagnozzi und Darren Cahill beinahe unverwundbar. Lediglich im Endspiel von Wien gegen Alexander Zverev hatte Sinner bis zum Ende zu kämpfen. Carlos Alcaraz dagegen hat zu Beginn des Jahres in Rotterdam seinen ersten Indoor-Titel geholt, wohler fühlt sich der Spanier aber allemal im Freien.

Djokovic als Zünglein an der Waage

Und so wird auch viel von der Auslosung für die ATP Finals abhängen. Sinner und Alcaraz werden in unterschiedliche Gruppen gesetzt, danach werden zunächst einmal Taylor Fritz und Alexander Zverev zugelost. Danach ist alles offen - und hängt vor allem damit zusammen, ob Novak Djokovic nach Turin kommt oder nicht. Im Best-of-Three-Format ist mit dem serbischen Großmeister immer noch zu rechnen. Und so könnte Djokovic entscheidend darauf einwirken, wer das Jahr 2025 als Branchenprimus abschließt.

