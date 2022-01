ATP: Djokovic, Medvedev, Zverev - Dubai und Acapulco teilen die Top Ten untereinander auf

Wenn ab dem 21. Februar die beiden ATP-Tour-500-Turniere in Dubai und Acapulco starten, werden alle aktuellen Top-Ten-Spieler am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 11:51 Uhr

© Getty Images So hat es in Dubai 2020 ausgesehen: Djokovic schlägt im Finale Tsitsipas

Wenn er nicht gerade in Deutschland spiele, so hat es Alexander Zverev im vergangenen Jahr mal gesagt, dann spüre er in Acapulco so etwas wie einen Heimvorteil. Was auch damit zusammenhängen mag, dass die Erinnerungen an den Sieg beim dortigen ATP-Tour-500-Event bei Deutschlands Nummer eins noch relativ frisch waren. Ab dem 21. Februar wird die Titelverteidigung angestrebt, die Konkurrenz in Mexiko wird um einiges schwieriger werden als in Montpellier, wo Zverev in der kommenden Woche als Favorit in das Turnier geht.

Für Acapulco haben nämlich auch die beiden Finalisten der Australian Open 2022, Rafael Nadal und Daniil Medvedev, dazu mit Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini noch jene beiden Spieler genannt, die beim ersten Major des Jahres erst in der Vorschlussrunde gescheitert waren. Ein grandioses Feld kündigt sich da an, das durch die Teilnahme von Grigor Dimitrov und Carlos Alcaraz noch weiter aufgewertet wird.

Djokovic will sechsten Titel in Dubai

Parallel zu Acapulco wird traditionell in Dubai gespielt. Und dort steht die Rückkehr von Novak Djokovic an. Der Weltranglisten-Erste hat nach dem Aus von Serbien im Halbfinale des Davis-Cup-Final-Wettbewerbs in Madrid gegen Kroatien aus bekannten Gründen kein Match mehr bestritten. Kommt aber mit besten Erinnerungen zurück nach Dubai: Fünf Mal hat Djokovic beim traditionsreichen 500er bereits den Titel geholt.

Einfach wird es für den Mann aus Belgrad allerdings nicht. So werden sich neben Titelverteidiger Aslan Karatsev auch vier weitere Top-Spieler in Dubai versuchen: Jannik Sinner, Andrey Rublev und die beiden Kanadier Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime.