ATP Doha: 3 Matchbälle abgewehrt - Andy Murray kämpft sich gegen Lorenzo Sonego ins Achtelfinale

Beim ATP-World-Tour-250-Event in Doha ist Andy Murray zum Auftakt gegen Lorenzo Sonego seinem Ruf als Marathon-Mann gerecht geworden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 19:17 Uhr

© Getty Images Andy Murray bewies auch in der ersten Runde von Doha seine Kämpferqualitäten

Wo Andy Murray draufsteht, ist unfassbare Spannung drinnen: Der Brite schaffte in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Doha gegen Ende der Partie einen beeindruckenden Turnaround und besiegte den Italiener Lorenzo Sonego nach insgesamt 2:30 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:1, 7:6 (4). Der 35-jährige Haudegen darf sich nun für ein Achtelfinal-Duell mit dem in Katar an vier gesetzten Alexander Zverev rüsten. Die Deutsche Nummer eins rackert derzeit an seinem Comeback nach über einem halben Jahr verletzungsbedingter Tennispause.

Die Partie zwischen Sonego und Murray war gewiss nichts für schwache Nerven - besonders in der Schlussphase. Während der Italiener dem ersten Satz seinen Stempel aufdrücken konnte, war im zweiten Durchgang der zweifache Wimbledon-Champion eine Klasse für sich. Im finalen Akt konnte sich zunächst keiner der beiden Kontrahenten nachhaltig absetzen, erst beim Stand von 4:5 und 15:40 ergaben sich bei Aufschlag Murray zwei Break- und damit Matchbälle für den Südeuropäer.

Kampfkünstler "Sir Andy"

Murray, wohl einer der größten Kämpfer auf der Tour, steckte nicht auf, erzwang den Einstand. Sonego konnte sich zwar noch einen weiteren Breakball erspielen, drei Punkte des Schotten später war der 5:5-Ausgleich geschafft. In der Kurzentscheidung brauste zunächst der 27-Jährige aus Turin mit zwei Minibreaks auf 3:0 davon, dann pushte sich der Ex-Weltranglisten-Erste allerdings nochmal ans Limit und ließ Sonego nur noch einen Punktgewinn.

Der zweifache Olympia-Sieger (2012 London, 2016 Rio de Janeiro) hatte sich bei den diesjährigen Australian Open in den ersten beiden Runden großartige Fünfsatz-Schlachten mit Matteo Berrettini und Thanasi Kokkinakis geliefert, ehe er in Runde drei am Spanier Roberto Bautista Agut gescheitert war. In Doha topgesetzt sind neben Zverev Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev, die allesamt in Runde eins ein Freilos haben.

