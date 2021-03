ATP Doha: Aslan Karatsev fordert am Mittwoch Dominic Thiem

Der erste Gegner von Dominic Thiem beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha heißt erwartungsgemäß Aslan Karatsev. Der Russe gewann gegen Mubarak Shannan Zayid mit 6:4 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2021, 19:03 Uhr

© Getty Images Alsan Karatsev fordert am Mittwoch Dominic Thiem

Eigentlich hätte es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Aslan Karatsev schon im Viertelfinale der Australian Open kommen können, ja sollen: De Russe jedenfalls war in die Runde der letzten acht eingezogen, Thiem allerdings verlor gegen Grigor Dimitrov in drei Sätzen. Nun wird es eben am Mittwoch in Doha so weit sein. Unter anderen Bedingungen, "nur" im Best-of-Three-Format, und mit weniger hohen Einsätzen. Karatsev jedenfalls gab sich mit dem 6:4 und 6:0 gegen Mubarak Shannan Zayid keine Blöße. Und Thiem hatte als Turnierfavorit in Runde eins ohnehin ein Freilos.

Lokalmatador Zayid war mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen. Notgedrungen - schließlich hat der Katari kein Ranking in der ATP-Weltrangliste. Karatsev dagegen steht nach seinem Einzug in die Vorschlussrunde in Melbourne in den aktuellen Charts auf Position 45. Benötigte aber ebenfalls einen Freifahrtschein, weil er bei Nennschluss für das ATP-Tour-250-Event weit außerhalb der für einen direkten Startplatz notwendigen Range lag.

Federer und Thiem am Mittwoch

Ein wenig Aufregung gab es am ersten tag des Hauptfeld-Spielbetriebs auch schon: Alexander Bublik gewann gegen Ramkumar Ramanathan zwar glatt mit 6:4 und 6:2, schrieb dem Inder nach Spielende aber noch einmal mit dem Rotstrich ins Stammbuch, dass er es nicht schätze, wenn sein Gegner einen missglücken Stopp ins Netz mit einem lauten "Come on!" feiere.

Das Comeback von Roger Federer wird wie das Match zwischen Thiem und Karatsev am Mittwoch über die Bühne gehen. Federer wartet nach einer Matchpause von mehr als einem Jahr auf den Sieger der Partie zwischen Daniel Evans und Jeremy Chardy.

