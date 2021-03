ATP Doha Auslosung: Thiem und Federer mit interessanten Aufgaben

Dominic Thiem und Roger Federer starten mit einem Freilos in das ATP-Tour-250-turnier in Doha. Danach allerdings könnten spannende Aufgaben warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 13:40 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Roger Federer starten in Doha mit einem Freilos

Thiem geht bei seinem ersten Auftritt nach dem Aus bei den Australian Open gegen Grigor Dimitrov an Position eins ins Turnier von Doha. Und könnte nach einem Freilos in Runde zwei auf jenen Mann treffen, der in Melbourne sein potenzieller Viertelfinalgegner gewesen wäre: Aslan Karatsev. Der russische Überraschungsmann muss in Doha aber zunächst gegen Mubarak Shannan Zahid gewinnen. Im Viertelfinale könnte Dominic Thiem ein Treffen mit Roberto Bautista Agut blühen, in der Vorschlussrunde würde laut Setzliste Titelverteidiger Andrey Rublev warten.

Roger Federer nimmt sein Comeback vom untersten Platz im Tableau aus in Angriff. Erster Gegner des Schweizers wird der Sieger aus der Partie zwischen Jeremy Chardy, der in dieser Woche in Rotterdam zu überzeugen wusste, und Daniel Evans sein. Im Viertelfinale stünde ein Treffen mit Borna Coric an, mit dem sich Federer traditionell eher schwer tut. Nomineller Halbfinalgegner ist Denis Shapovalov.

