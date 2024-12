ATP Doha: Carlos Alcaraz fordert Jannik Sinner und Novak Djokovic heraus

Neben Jannik Sinner und Novak Djokovic wird im kommenden Jahr auch Carlos Alcaraz in Doha spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2024, 10:54 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ergänzt das Teilnehmerfeld in Doha

Die Tennisfans in Katar dürfen sich auf ein großartiges Teilnehmerfeld beim ATP-500-Turnier in Doha freuen. Wie die Veranstalter am Sonntagabend mitteilten, wird der vierfache Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz vom 17. bis 22. Februar 2025 in der Hauptstadt des Wüstenstaats aufschlagen.

Neben Alcaraz werden in Katar unter anderem der Weltranglistenerste Jannik Sinner sowie Novak Djokovic an den Start gehen. Des Weiteren haben auch Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alex de Minaur und Grigor Dimitrov ihr Kommen zugesagt.

Hatte Alcaraz in der abgelaufenen Saison im Februar noch auf Sand gespielt, wird er zu Beginn des Jahres 2025 ausschließlich auf Hartplatz spielen. Nach den Australian Open im Januar wird der Spanier - wie Sinner - beim ATP-500-Turnier in Rotterdam (3. bis 9. Februar) aufschlagen.

Der Weltranglistenzweite Alexander Zverev hat sich bekanntermaßen für einen anderen Weg entschieden. Für ihn geht es nach dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals zum “Golden Swing” nach Südamerika.