ATP Doha: Djokovic, Federer, Nadal - viel Prominenz in der Siegerliste

Das ATP-Tour-250-Turnier in Doha findet in diesem Jahr später als in einer "normalen" Saison statt. Die Siegerliste der letzten Jahre kann sich sehen lassen.

Dass eine starke Setzliste nicht zwingend zu einem prominent besetzten Halbfinale führen muss, hat das ATP-Tour-500-Turnier in dieser Woche in Rotterdam unterstrichen: Lediglich Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev haben aus dem Kreis der acht bestklassierten Spieler in den Niederlanden das Viertelfinale erreicht. In Doha haben haben es die Favoriten in den vergangenen Jahren besser gemacht. Das unterstreicht ein Blick auf die Siegerliste in Katar.

Beim Start der Veranstaltung im Jahr 1993 schlug gleich einmal Boris Becker zu, gefolgt von zwei Erfolgen von Stefan Edberg. In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Großen Vier jeweils mindestens einmal den Siegerpokal in Doha geholt: Novak Djokovic 2016 und 2017, Rafael Nadal 2014, Andy Murray 2008 und 2009 und Roger Federer 2005, 2006 und 2011. Der Schweizer wird in diesem Jahr sicherlich die Hauptaufmerksamkeit generieren - auch weil weder Djokovic noch Nadal noch Murray in Doha am Start sein werden.

Dafür ist nach wie vor Andrey Rublev gemeldet. Der Titelverteidiger ist allerdings noch in Rotterdam zugange. Dass eine spontane Reise um die halbe Welt nicht unbedingt ein Hindernis für eine gute Leistung sein muss, hat andererseits Alexander Bublik gezeigt, der am vergangene Sonntag in Singapur das Finale verlor - und nur drei Tage später in Rotterdam gegen Alexander Zverev gewann.

Nicht dabei wird übrigens der Champion von 2018 sein: Gael Monfils zog aus persönlichen Gründen zurück.

Hier die Siegerliste in Doha seit dem Jahr 2000

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Andrey Rublev Corentin Moutet 6:2, 7:6 (3) 2019 Roberto Bautista Agut Tomas Berdych 6:3, 3:6, 6:3 2018 Gael Monfils Andrey Rublev 6:2, 6:3 2017 Novak Djokovic Andy Murray 6:3, 5:7, 6:4 2016 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:1, 6:2 2015 David Ferrer Tomas Berdych 6:4, 7:5 2014 Rafael Nadal Gael Monfils 6:1, 6:7 (5), 6:2 2013 Richard Gasquet Nikolai Davydenko 3:6, 7:6 (3), 6:3 2012 Jo-Wilfried Tsonga Gael Monfils 7:5, 6:3 2011 Roger Federer Nikolai Davydenko 6:3, 6:4 2010 Nikolai Davydenko Rafael Nadal 0:6, 7:6 (8), 6:4 2009 Andy Murray Andy Roddick 6:4, 6:2 2008 Andy Murray Stan Wawrinka 6:4, 4:6, 6:2 2007 Ivan Ljubicic Andy Murray 6:4, 6:4 2006 Roger Federer Gael Monfils 6:3, 7:6 (5) 2005 Roger Federer Ivan Ljubicic 6:3, 6:1 2004 Nicolas Escude Ivan Ljubicic 6:3, 7:6 (4) 2003 Stefan Koubek Jan-Michael Gambill 6:4, 6:4 2002 Younes El Aynaoui Felix Mantilla 4:6, 6:2, 6:2 2001 Marcelo Rios Bohdan Ulihrach 6:3, 2:6, 6:3 2000 Fabrice Santoro Rainer Schüttler 3:6, 7:5, 3:0 Aufg.