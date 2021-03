ATP Doha: Dominic Thiem scheitert im Viertelfinale an Roberto Bautista Agut

Dominic Thiem ist beim ATP-250-Event von Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistenvierte unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:7 (3), 6:2 und 4:6. Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 21:41 Uhr

Dominic Thiem bekam es im Doha-Viertelfinale mit Roberto Bautista Agut zu tun

Nach seinem Auftakterfolg über Aslan Karatsev hatte Dominic Thiem noch über leichte Fußprobleme geklagt, zu Beginn seiner Viertelfinalpartie gegen Roberto Bautista Agut war dem 27-Jährigen davon aber gar nichts mehr anzumerken. Der Weltranglistenvierte scheute die langen Ballwechsel mit dem so zähen Iberer nicht und wurde für seine Geduld gleich einmal mit dem Break zum 2:1 belohnt. Dieses musste Thiem aber umgehend wieder abgeben.

Trotz einer Schrecksekunde - Bautista Agut kam Mitte des ersten Satzes zu Sturz - blieb das Niveau weiterhin sehr hoch. Der Weltranglisten-13. aus Castellon De La Plana hatte in den Ballwechseln mitunter sogar Vorteile und kam beim Stand von 5:4 aus seiner Sicht zu einem Satzball. Diesen wusste Thiem aber mit mutigem Tennis abzuwehren.

Wenig später fanden sich die beiden Protagonisten in einem Tiebreak wieder. In diesem ging Bautista Agut schnell mit 4:1 in Führung. Diesen Vorsprung gab der 32-Jährige nicht mehr her - Satz eins ging nach exakt einer Stunde Spielzeit mit 7:6 (3) an den Spanier.

Thiem von Satzverlust unbeeindruckt

Wie auch schon gegen Karatsev zeigte sich Thiem von diesem Rückschlag überhaupt nicht beeindruckt und nahm seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 2:0 ab. Geschichte sollte sich wenige Minuten später - als Bautista Agut wie in Satz eins das sofortige Rebreak schaffte - gleich noch einmal wiederholen.

Obwohl Thiem sich danach immer wieder wieder an den rechten Fuß griff, übernahm der amtierende US-Open-Champion ab dem 2:2-Ausgleich wieder das Kommando. Dank eines weiteren Breaks zum 4:2 stellte er den alten Vorsprung wieder her, diesmal musste er das darauffolgende Servicegame jedoch nicht abgeben. Stattdessen nahm der Weltranglistenvierte seinem Kontrahenten dessen Aufschlagspiel noch einmal ab und tütete Satz zwei mit 6:2 ein.

Bautista Agut beweist längeren Atem

Anders als in den beiden vorangegangenen Akten war es im dritten Durchgang Bautista Agut, dem das erste Break gelang. Thiem konterte jedoch im Stile eines Champions und ging dank zweier Spielgewinne in Folge mit 2:1 in Front. Der Weltranglisten-13. ließ sich davon aber nicht beeindrucken und schaffte das nächste Break zum 3:2.

Die Begegnung befand sich nach wie vor auf einem brillanten Niveau, Comeback war Thiem trotz einer alles andere als schlechten Leistung aber keines mehr vergönnt. Bautista Agut transportierte den Vorsprung über die Ziellinie und verwertete nach 2:24 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball.

Im Halbfinale trifft der Spanier nun auf Andrey Rublev, der im bisherigen Turnierverlauf - zumindest im Einzel - noch keinen Punkt spielen musste. Der Russe profitierte zuletzt von zwei Aufgaben von Richard Gasquet und Marton Fucsovics. Für Thiem geht es in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Dubai weiter.

Hier das Einzel-Tableau in Doha