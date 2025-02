ATP Doha: Jannik Sinner - Nach dem Skifahren ist vor der Arbeit

Jannik Sinner wird in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Doha auf den Matchcourt zurückkehren. Die Zeit nach den Australian Open verbrachte der Südtiroler unter anderem auf der Skipiste.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 11:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner kehrt in Doha zurück

Drei Wochen nach seinem Triumph bei den Australian Open kehrt Jannik Sinner auf die Tour zurück. Der Weltranglistenerste wird in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Doha an den Start gehen und peilt in der Hauptstadt Katars seinen nächsten Titel an. Zur Erinnerung: Der Italiener hält aktuell bei 21 Siegen in Folge.

Insbesondere auf Hartplatz führte in den vergangenen zwölf Monaten kaum ein Weg an Sinner vorbei. Nur logisch also, dass der 23-Jährige auch in Doha der große Favorit auf den Titel ist. Die Konkurrenz kann sich aber sehen lassen: Unter anderem werden auch Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Novak Djokovic und Daniil Medvedev im Wüstenstaat aufschlagen.

Seine kurze Auszeit hat Sinner allenfalls gut genutzt: Unter anderem verschlug es den Südtiroler in seine Heimat, wo er Anfang Februar am Kronplatz auch beim Skifahren gesichtet wurde. Seit nunmehr einigen Tagen befindet sich Sinner auch wieder im Tennistraining, mittlerweile ist der 23-Jährige bereits in Doha vor Ort.

In Katar ist Sinner, der zuletzt nicht zu seiner Titelverteidigung in Rotterdam antrat, zum ersten Mal am Start. Das ATP-500-Event dient dem dreifachen Grand-Slam-Champion auch als Vorbereitung auf die beiden 1000er-Turniere in Indian Wells und Miami, die im März über die Bühne gehen werden.