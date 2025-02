Nach Titel bei Australian Open: Jannik Sinner auf der Piste

Jannik Sinner genießt nach seinem Sieg bei den Australian Open die freie Zeit und stattet seiner Heimat Südtirol einen Besuch ab. Dabei wir der Weltranglistenerste auch auf der Skipiste gesichtet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 14:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner genießt nach dem Erfolg bei den Australian Open die heimischen Skipisten.

Jannik Sinner kündigte nach dem Triumph bei den Australian Open an, dass der Südtiroler zunächst eine kleine Auszeit benötigt und daher auf einen Start beim ATP 500er-Turnier in Rotterdam verzichtet. Die in Rotterdam startende Konkurrenz wird es freuen. Und auch Familie und Freunde des Südtirolers werden es nicht verkehrt finden, dass der Weltranglistenerste eine kleine Pause in der Heimat einlegt.

So wurde dank der sozialen Netzwerke auch schnell bekannt, was Jannik Sinner am ersten Wochenende nach seinem dritten Grand-Slam-Titel so treibt. Denn Bilder zeigten den 23-Jährigen auf einer Skipiste in seiner Heimat.

"Ski-Ass" Jannik Sinner entschied sich für Tennis

Auch dort hätte Jannik Sinner seine sportliche Heimat finden können. Denn der in Innichen geborene Tennisprofi bewies in der Jugend nicht nur großes Talent für diesen Sport, sondern feierte auch auf der Skipiste große Erfolge. Doch am Ende entschied sich Sinner dann doch für ein Leben als Profi auf dem Tenniscourt. Es war eindeutig eine Entscheidung für mehr Wärme.

Letztlich war die Wahl auf Tennis auch aus finanzieller Sicht sicher besser. In seiner Heimat Südtirol wäre das Starpotenzial aber keineswegs kleiner gewesen.