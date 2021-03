ATP Doha live: Roger Federer vs. Nikoloz Basilashvili im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bekommt es im Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Doha mit Nikoloz Basilashvili zu tun. Das Match könnt ihr ab 16:00 Uhr hier bei uns im Live-Ticker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 21:26 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Roger Federer und Nikoloz Basilashvili treffen im Viertelfinale aufeinander

Nach seinem Comeback-Sieg über Dan Evans trifft Roger Federer in der Runde der letzten Acht auf Nikoloz Basilashvili. Der Georgier, der sich nach der Corona-Pause bis dato in absoluter Unform präsentiert hatte, schlug in der Hauptstadt Katars auf seinem Weg in das Viertelfinale John Millman und Malek Jaziri. Das bislang einzige Duell zwischen Federer und Basilashvili gewann der Schweizer bei den Australian Open 2016 glatt in drei Sätzen.

Federer vs. Basilashvili - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Roger Federer und Nikoloz Basilashvili ist als drittes nach 12:30 Uhr (nicht vor 16:00 Uhr) mitteleuropäischer Zeit auf dem Centre Court angesetzt und wird live im Stream bei Sky übertragen. Außerdem könnt ihr das Match hier auf tennisnet.com im Liveticker mitlesen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha