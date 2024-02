ATP Doha: Mensik schlägt auch Monfils - erstes Finale auf der Tour!

Der 18-jährige Tscheche Jakub Mensik steht nach einem Drei-Satz-Erfolg beim ATP-Tour-250-Event in Doha erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 21:09 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik steht in Doha erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers

Jakub Mensik siegt in Doha einfach weiter. Nach den Erfolgen gegen Alejandro Davidovich-Fokina, Andy Murray und Andrey Rublev besiegte der 18-jährige Tscheche beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha nun auch Gael Monfils. Damit erreichte Menisk erstmals ein Endspiel auf der ATP-Tour - bei seinem erst dritten Turnier auf höchster Ebene. Finalgegner wird Karen Khachanov sein, der sich gegen Alexei Popyrin in zwei Sätzen behaupten konnte.

Mensik hatte seinen Startplatz in Doha überhaupt nur wegen einer Ausnahmeregelung für junge Spieler bekommen - und das Beste aus dieser Möglichkeit herausgeholt. Gegen Monfils entwickelte sich ein Spiel mit mehreren Highlight-Momenten, am Ende hatte der Teenager mit 6:4, 1:6 und 6:3 die Nase vorne.

Nach dem Match gab es einen herzlichen Austausch zwischen den beiden Kontrahenten, bei dem Mensik dem französischen Routinier erzählte, dass er sich an ihm immer ein Vorbild genommen hatte. Vielleicht gilt das ja auch für das morgige Finale - denn Gael Monfils hat in Doha 2018 den Titel geholt.

