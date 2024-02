ATP Doha: Musetti mit deutlicher Auftaktniederlage

Für Lorenzo Musetti sind die Katar Open 2024 bereits nach der ersten Runde beendet. Der Italiener unterlag Zhizhen Zhang 2:6, 0:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 15:59 Uhr

Lorenzo Musetti sucht aktuell nach seiner guten Form der letzten Monate.

Lorenzo Musetti muss nach dem frühen Ausscheiden in Rotterdam, auch beim ATP-250er-Turnier in Doha bereits nach der ersten Runde die Koffer packen. Gegen den Chinesen Zhizhen Zhang kassierte der 26. des ATP-Rankings eine deutliche Pleite.

Zu keinem Zeitpunkt im Match erreichte der 21-Jährige sein bereits oftmals dargebotenes Niveau und blieb so gegen einen konzentriert spielenden Gegner letztendlich chancenlos. Bereits nach 61 Minuten war die Partie beendet.

Musetti mit negativer Jahresbilanz

Lorenzo Musetti hat nach seinem Erstrundenaus in Katar eine Matchbilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen im Jahr 2024. Auffällig ist dabei, dass der schon auf Rang 15 platzierte Italiener in diesem Jahr noch keine zwei Matches in Folge siegreich beenden konnte.

Zhizhen Zhang trifft in der nächsten Runde auf den Sieger der Partie zwischen Gael Monfils und Botic van de Zandschulp. Dort befindet sich bereits auch Pavel Kotov, der mit Lorenzo Sonego einen weiteren Italiener aus den Turnier genommen hat.

Hier das Einzel-Tableau von Doha