ATP Doha: Popyrin stoppt Bublik, Ruusuvouri gibt auf

Alexei Popyrin und Karen Khachanov stehen im Halbfinale des 250er-ATP-Turnier in Doha. Vor allem Karen Khachanov konnte sein Viertelfinale kraftsparend vorzeitig beenden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 16:40 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin steht in Doha zum ersten Mal im Halbfinale.

Durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Emil Ruusuvouri stand Karen Khachanov bereits nach 15 Minuten Spielzeit als Halbfinalist fest. Eine Verletzung im unteren Rücken machte das Spielen für den Finnen unmöglich. So entschied sich der 24-Jährige beim Stand von 0:3 im ersten Satz zur Aufgabe der Partie.

Ein komplettes Match spielten hingegen Alexei Popyrin und Alexander Bublik. Das Ende sicherte sich dabei der für Australien startende Popyrin, der in einer Spielzeit von 78 MiInuten 6:4, 6.4 siegte. Bublik gab in beiden Sätzen einmal zu häufig sein Aufschlagspiel her und musste so seinen Kontrahenten zum Sieg gratulieren.

Khachanov gegen Popyrin im Halbfinale

Damit bestreiten Karen Khachanov und Alexei Popyrin auch das erste Halbfinale gegeneinader. Für Khachanov ist es die zweite Teilnahme in der Runde der letzten vier Spieler in der katarischen Hauptstadt. 2022 scheiterte der aktuell 17. des ATP-Rankings gegen Roberto Bautista Agut. Popyrin steht zum ersten Mal in der Vorschlussrunde des 250er-Events.

