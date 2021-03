ATP Doha: Roger Federer trotz Viertelfinal-Aus "auf dem richtigen Weg"

Roger Federer ist bei seinem Comeback-Turnier im Viertelfinale gescheitert. Dennoch kann der Schweizer sehr viel Positives aus der Wüstenstadt mitnehmen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 04:40 Uhr

Roger Federer ist im Viertelfinale von Doha gescheitert

Vor einigen Monaten hätte Roger Federer diese Rückhand wohl unwiderstehlich an seinem ans Netz stürmenden Kontrahenten vorbei ins Feld gespielt. Er hätte die Rückhand ins Feld gespielt und damit den Sack zugemacht, hätte einen harten Kampf gegen Nikoloz Basilashvili im Viertelfinale von Doha für sich entschieden und wäre knapp, aber eben doch in die Vorschlussrunde des ATP-250-Events eingezogen.

An diesem Donnerstagabend in Katar sollte der Schweizer aber den Schritt zu spät dran sein, sollte den Ball meilenweit ins Aus "blocken" und Minuten später die so bittere Niederlage gegen den Georgier Basilashvili hinnehmen. Und damit auch erkennen: Das war nicht der Roger Federer von "vor einigen Monaten". Das war aber auch nicht zu erwarten, hatte der Weltranglistensechste doch vor seinem Antreten in Doha satte 405 Tage pausiert, sich einer Operation unterzogen und auch im hohen Alter von 39 noch einmal aufgemacht auf den steinigen Weg eines Comebacks.

Trotz aller Enttäuschung war es im Anschluss an sein Ausscheiden schon gleich ein sehr pragmatischer Roger Federer, der sich den Fragen der Presse stellen sollte. Das heutige Match, so Federer, sei die Bestätigung dafür gewesen, dass man auf dem richtigen Weg sei. "Ich komme mit einem guten Gefühl aus diesem Match. Ich hatte gehofft, dass ich mich nach zwei Wettkampfspielen so fühlen würde. Nach 14 Monaten, mit oder ohne Verletzung, wird man immer ein paar Schmerzen haben", so der Schweizer.

Federer: Für mich ist alles sehr positiv

Wann sein Comeback nun seine Fortsetzung finden, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Einen Start in der kommenden Woche in Dubai, wo Federer es sich offen gelassen hatte anzutreten, sagte er ab. Wahrscheinlich werde er auf Sand spielen, hatte Federer in der Pressekonferenz nach seinem Aus erklärt. Er müsse zurück auf den Trainingsplatz, schrieb er auf Twitter.

Es folgt also eine Aufbauphase, in die Federer nun jedenfalls mit einem guten Gefühl gehen wird, war es doch trotz der Niederlage gegen Basilashvili eine Woche, die den Schweizer höchst positv stimmt: "Ich muss sagen: Für mich ist alles sehr positiv. Ich weiß nicht, was hätte besser laufen können. Vielleicht den Matchball zu gewinnen, okay. Aber ich glaube, ich brauchte kein weiteres Match, um zu wissen, wo ich stehe."