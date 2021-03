ATP: Roger Federer sagt Start in Dubai ab

Kurz nach seinem Aus beim ATP-Turnier in Doha hat Roger Federer eine Teilnahme beim ATP-500er-Turnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 04:39 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Es sei großartig, wieder auf der ATP-Tour unterwegs zu sein, er habe jede Minute geliebt, schrieb Federer auf Twitter - versehen mit einem großen Dank an "das loyalste Team", das ihm geholfen habe, dorthin zu kommen.

Er habe sich nun entschieden, zurück zum Training zu gehen. "Die Folge davon ist, dass ich mich entschieden habe, Dubai abzusagen", so Federer weiter.

Federer war in dieser Woche in Doha nach mehr als einem Jahr Auszeit auf den Matchcourt zurückgekehrt. Gegen Dan Evans gewann er am Mittwoch sein Auftaktspiel, am Donnerstagabend unterlag er Nikoloz Basilashvili trotz Matchballs in drei Sätzen. Bereits nach dem Match hatte er erklärt, sich mit dem Team zu besprechen und innerhalb von 24 Stunden über Dubai zu entscheiden.

Geplant war bereits im Vorfeld eine Aufbauphase mit viel Fitnessarbeit, das hatte Federer schon vor Turnierstart in Doha erklärt. "Ich werde noch vier oder fünf Wochen Training brauchen. Wahrscheinlich sogar noch mehr", so Federer.

Wo spielt Federer als Nächstes?

Die große Frage ist nun, wann wir Roger Federer wieder auf dem Matchcourt sehen. Eine Teilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Miami hat er bereits abgesagt, eine Teilnahme auf Sand offen gehalten. Nach seinem Doha-Aus erklärte er, dass er vermutlich auf Sand spielen werde. Wo? Scheint offen. 2017 und 2018 hatte Federer die komplette Sandplatztour abgesagt, 2019 jedoch in Madrid und kurzfristig auch in Rom gespielt und anschließend bei den French Open das Halbfinale erreicht - und in Wimbledon das Endspiel. Die Phase auf Sand war insofern kein Fehler. Speziell in diesem Jahr wäre auch aus Sicht der Spielpraxis ein Ausflug auf die rote Asche gut denkbar - andernfalls bliebe Federer nur das Turnier in Halle (und eventuell zuvor in Stuttgart), um sich für Wimbledon matchfit zu machen.

In Wimbledon wolle er bei 100 Prozent sein, hier beginne seine Saison, hatte Federer in Doha versichert. Seine großen Ziele in 2021 außerdem: die Olympischen Spiele, die US Open und der Laver Cup.