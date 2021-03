ATP Doha: Roger Federer unterliegt Nikoloz Basilashvili in Krimi

Nikoloz Basilashvili hat Roger Federers Comeback beim ATP-250-Event von Doha jäh beendet. Der Georgier besiegte den 20-fachen Grand-Slam-Sieger mit 3:6, 6:1 und 7:5 und steht im Halbfinale. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 20:19 Uhr

© Getty Images Roger Federer verlor das Doha-Viertelfinale gegen Nikoloz Basilashvili

Die große Comebacktour des Roger Federer geht in die nächste Runde: Nachdem der Schweizer zum Auftakt gegen Dan Evans siegreich geblieben war, ging es für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili um den Einzug in die Vorschlussrunde des ATP-250-Events von Doha, welches Federer für seine Rückkehr auf die ATP-Tour auserkoren hatte.

Wie schon gegen den Briten Evans war es allem voran der Aufschlag, der bei Federer auf einem enorm hohen Niveau funktionieren sollte. Aber auch von der Grundlinie zeigte der 39-Jährige in dieser Partie wieder etliche jener Attribute, die ihn so lange an der absoluten Weltspitze verweilen hatten lassen. Dementsprechend war es Roger Federer, der beim Stand von 2:1 zuerst von einem Doppelfehler des Georgiers profitierte - und den anschließenden Breakball dann nach einer starken Rückhand auch zu nutzen wusste.

Federer holt sich Satz eins

In der Folge konnte Federer zwei Chancen auf das sofortige Rebreak abwehren - auch, weil der Aufschlag in diesen Momenten ganz besonders gut funktionierte - und stellte auf 4:1. Die Entscheidung in diesem ersten Satz: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger ließ bei eigenem Service praktisch nichts mehr zu und schaffte nach knapp 40 Minuten mit 6:3 den Satzgewinn.

In Durchgang zwei war es dann aber Nikoloz Basilashvili, der die ersten Breakchancen vorfinden und direkt im zweiten Game auch verwandeln sollte. Zwar hatte Federer postwendend gleich drei Chancen auf das sofortige Rebreak, Basilashvili vermochte diese aber allesamt abzuwehren und zog auf 3:0 davon. An Chancen für den Schweizer mangelte es in der Folge zwar nicht, der Weltranglistensechste konnte aber keine davon nutzen.

Basilashvili erzwingt Entscheidungssatz

So war es Basilashvili, der sich ein weiteres Break sichern konnte und wenig später mit 6:1 den Satzausgleich perfekt machte. Wie schon beim ersten Auftritt von Roger Federer in der Wüstenstadt musste also Durchgang drei die Entscheidung bringen. Der Weltranglistensechste wirkte zwar gegen Ende des zweiten Satzes etwas müde, sollte zum Start in den letzten Durchgang aber wieder hellwach sein.

Zumindest in seinen eigenen Aufschlagspielen. Als Rückschläger boten sich in der Anfangsphase des dritten Satzes für keinen Spieler nennenswerte Gelegenheiten, bis zum Stand von 3:3 - der Weltranglisten-42. kam zu drei Breakchancen, die Federer jeweils nach intensiven Grundlinienduellen zu vereiteln wusste. Minuten späterfand der Schweizer eine Chance vor, hatte beim Stand von 5:4 einen Break - und damit Matchball, konnte diesen aber nicht nutzen.

Halbfinale gegen Taylor Fritz

Im nächsten Game fand dieser Krimi von einem Tennismatch seine Fortsetzung: Nach einfachen Fehlern von der Grundlinie gab es zwei Breakbälle für Nikoloz Basilashvili, der gleich den ersten auch zu nutzen wusste. Nach knapp zwei Stunden konnte der Weltranglisten-42. dann mit eigenem Aufschlag den Sack zumachen - und Roger Federers Comeback jäh beenden.

Im Halbfinale trifft der Georgier am Freitag auf Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hatte den an Position vier gesetzten Denis Shapovalov in der ersten Partie des Tages mit 5:7, 6:3 und 7:5 besiegt.

