ATP Doha: Wawrinka eröffnet gegen Chardy oder Qualifikanten, Rublev und Tsonga auch am Start

Stan Wawrinka ist beim ATP-250-Turnier in Doha topgesetzt. Auf dem Weg zum Titel könnten dem Schweizer aber viele mögliche Stolpersteine im Weg liegen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 17:42 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

Nicht nur beim ATP Cup wird in der kommenden Woche Tennis gespielt. Während die Damen zwischen drei Turnieren in Shenzhen, Auckland und Brisbane auswählen konnten, blieb den Herren der Schöpfung abseits des neuen Mannschaftswettbewerbs nur wenig Raum für derartige Überlegungen: In der kommenden Woche wird nur in Doha ein ATP-Event über die Bühne gehen.

Verstecken muss sich die Veranstaltung in Katar aber nicht. Mit Stan Wawrinka, Andrey Rublev, Jo-Wilfried Tsonga und Milos Raonic tauchen durchaus prominente Namen im Tableau des 250er-Events auf.

Wawrinka vs. Raonic im Halbfinale?

Der topgesetzte Wawrinka genießt in Doha ebenso wie Rublev, Tsonga und Raonic in der ersten Runde ein Freilos. Danach geht es gegen Jeremy Chardy oder einen Qualifikanten, ehe mit Adrian Mannarino der erste gesetzte Spieler warten könnte. Im Halbfinale könnte es zu einem Duell mit Raonic kommen.

In der unteren Tableauhälfte befinden sich neben Rublev und Tsonga mit Frances Tiafoe und Laslo Djere zwei weitere Spieler mit großem Potential. Das ATP-250-Turnier beginnt am 6. Jänner. Das große Finale in Doha steigt bereits am Samstag, dem 11. Jänner.

Das Einzel-Tableau in Doha

Das Doppel-Tableau in Doha