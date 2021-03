ATP Doha: Wawrinka fliegt raus, Goffin souverän

Stan Wawrinka ist schon in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Doha ausgeschieden: Der Schweizer unterlag Lloyd Harris in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 21:54 Uhr

© Getty Images Für Stan Wawrinka ist das Turnier in Doha schon wieder vorbei

Das Schweizer Aufgebot beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha ist am Dienstag um 50 Prozent geschrumpft: Stan Wawrinka musste sich nämlich bereits nach dem ersten Match verabschieden. Der dreimalige Major-Champion unterlag Lloyd Harris mit 6:7 (3), 7;6 (6) und 7:5. Damit bleibt nur nur noch Roger Federer aus eidgenössischer Sicht im Tableau. Federer gibt am Mittwoch nach mehr als einjähriger Pause sein Comeback auf der Tour, er trifft auf Daniel Evans (ab ca. 16 Uhr live bei und im Live-Ticker).

Keine Probleme hatte dagegen David Goffin, der vor wenigen Tagen in Montpellier nach längerer Durststrecke mal wieder ein Turnier gewinnen konnte. Der Belgier schlug Filip Krajinovic mit 6:4 und 6:4 und spielt in der zweiten Runde gegen Taylor Fritz.

Am Mittwoch wird auch Turnierfavorit Dominic Thiem ins Spielgeschehen eingreifen. Der Österreicher eröffnet gegen den Sensationsmann der der Australian Open, Aslan Karatsev aus Russland.

