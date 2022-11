ATP: Dominic Thiem für „Comeback Player des Jahres“ nominiert

Dominic Thiem könnte für seine starke Comeback-Saison einen Award der ATP zugesprochen bekommen. Der Niederösterreicher wurde in der Kategorie der besten Rückkehrer nominiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2022, 19:51 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat 2022 doch wieder einiges zu lachen gehabt

561 Punkte sind es am Ende geworden, die Dominic Thiem in seiner Comeback-Saison gesammelt hat, am Ende waren die beiden Halbfinal-Teilnahmen in Gijon (Niederlage gegen Andrey Rublev) und Antwerpen (Aus gegen Sebastian Korda) die Ergebnis-Highlights des Jahres. Gut genug hoffentlich für einen Fixplatz im Tableau der Australian Open (im Moment liegt Thiem auf Position 106 in der ATP-Weltrangliste), gut genug in jedem Fall für die ATP, um den US-Open-Champion von 2020 als einen von sechs Kandidaten für den Award des „Comeback Player of the Year“ zu nominieren.

Die Konkurrenz ist allerdings hart. Und da ist in erster Linie Borna Coric zu nennen, der in Cincinnati sensationell zu seinem ersten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gekommen ist. Ebenfalls nominiert ist Andreas Mies, der mit Kevin Krawietz die Titel in Barcelona und München gewinnen konnte und nur ganz knapp die Qualifikation für die ATP Finals versäumt hat. Mit Edouard Roger-Vasselin fand ein weiterer Doppel-Spezialist Berücksichtigung.

Stan Wawrinka könnte auch noch ein Wort mitreden, auch wenn die Saison für den dreimaligen Major-Champion sicher nicht nach Wunsch verlaufen ist. Der 37-jährige Schweizer beendete das Jahr auf Platz 157 der ATP-Weltrangliste.

Sechster Kandidat ist der Chinese Yu Wibing. Der das Jahr als Nummer 1.121 begann. Und auf Platz 119 abschloss.